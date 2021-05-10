Akit TV'de Uygur Türkü annelerden yürekleri dağlayan yardım çığlığı!

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Akit TV'de gerçekleştirdiği 'Doğu Türkistan Özel Yayını'na Uygur Türkü anneler de konuk oldu.

"5 senedir çocuklarımın sesini duymadım"

Gözyaşları içerisinde evlatlarından haber alamadığını anlatan Anne Amine Muhammed, "Ben bir anneyim, 5 senedir çocuklarımın sesini duyamadım" dedi.

"En azından hayatta olup olmadığını bilmek istiyoruz"

Doğu Türkistanlı Anne Reyhangül Ahmet de açıklamada bulunarak "Benim kalbim çok acıyor" dedi ve ekledi:

"Yavru kedinin annesinden ayrıldığında attığı çığlığa bile dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızdan ayrıldık, yüreğimiz nasıl dayansın? Türkiye'den, çocuklarımızın en azından hayatta olup olmadığını araştırabilmemiz için yardım bekliyoruz."