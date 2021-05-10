  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'dan İsrail'e tepki
Şoke eden görüntü: Hindistan'da koronavirüslü cesetler kıyıya vurdu!
Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
Türk askerinden Kosova'ya yardım
Medya Akit TV'de Uygur Türkü annelerden yürekleri dağlayan yardım çığlığı!
Medya

Akit TV'de Uygur Türkü annelerden yürekleri dağlayan yardım çığlığı!

Doğu Türkistan'da zulüm gören Uygur Türkü annler Akit TV canlı yayına katıldı. Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkü anneler, çocuklarına kavuşmak için gözyaşlarıyla yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:56:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Akit TV'de gerçekleştirdiği 'Doğu Türkistan Özel Yayını'na Uygur Türkü anneler de konuk oldu.

"5 senedir çocuklarımın sesini duymadım"

Gözyaşları içerisinde evlatlarından haber alamadığını anlatan Anne Amine Muhammed, "Ben bir anneyim, 5 senedir çocuklarımın sesini duyamadım" dedi.

"En azından hayatta olup olmadığını bilmek istiyoruz"

Doğu Türkistanlı Anne Reyhangül Ahmet de açıklamada bulunarak "Benim kalbim çok acıyor" dedi ve ekledi:

"Yavru kedinin annesinden ayrıldığında attığı çığlığa bile dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızdan ayrıldık, yüreğimiz nasıl dayansın? Türkiye'den, çocuklarımızın en azından hayatta olup olmadığını araştırabilmemiz için yardım bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor
Gündem

Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor

Fransız Araştırma Kurumu IFRI, "Eski Düzenin 'Bekçisi' ile Zorlu Bir Acil Güç Arasındaki Jeopolitik Rekabet" başlıklı bir makale yayımladı. ..
İsrail ile normalleşen ülkeden flaş çıkış! Filistin'e destek verdiler
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden flaş çıkış! Filistin'e destek verdiler

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Fas, Tel-Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki saldırılarına tepki gösterdi...
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Gül için çalışan Ali Babacan, Erdoğan için bakın ne yapmış
Gündem

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Gül için çalışan Ali Babacan, Erdoğan için bakın ne yapmış

Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf etti. Babacan'ın 3 Mayıs 2018..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay