  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Fizyoloji ve Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta Fizyoloji ve Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk oluyor.

Bilim -Din tartışmasının temelinde ne var? Maske, aşı ve ilaçlar ne kadar güvenli? Nesilleri tehdit eden gıdalar, psikiyatri hapları, sağlıklı hayatın şifreleri ve doğal hayat… Sağlık, bilim ve hayata dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak Prof. Dr. Oytun Erbaş canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PzZMARso8Bc

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı
Gündem

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23