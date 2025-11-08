Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Prof. Dr. Oytun Erbaş

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta Fizyoloji ve Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk oluyor.

Bilim -Din tartışmasının temelinde ne var? Maske, aşı ve ilaçlar ne kadar güvenli? Nesilleri tehdit eden gıdalar, psikiyatri hapları, sağlıklı hayatın şifreleri ve doğal hayat… Sağlık, bilim ve hayata dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak Prof. Dr. Oytun Erbaş canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

