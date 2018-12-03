Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu: Cesuruz çünkü bağımsızız

'Milletçe İzliyoruz’ sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan ‘Türkiye’nin cesur televizyonu’ Akit TV, 1 Aralık’tan itibaren HD yayın kalitesine kavuştu... Akit Medya Grubu’na 3 yıl önce katılan ve başarı grafiğini hızla yükselten Akit TV, 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile de haber kanalı formatıyla yayın akışını değiştirdi. Akit TV, Teledünya, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV platformlarıyla da izleyicilere ulaşıyor...

Kısa sürede büyük ivme yakalayan ve gündem belirleyen haber ve programlara imza atan Akit TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Akit TV’nin farkını, hedeflerini, misyon ve duruşunu konuştuk...

Zalime karşı şedid, mümine müşfik

-Nuri Bey, isterseniz 4 yıl evveline gidelim, Akit Medya Grubu’nun son üyesi olan Akit TV hangi şartlarda nasıl yola çıktı?

Öncelikle Akit TV izleyicilerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Akit TV’nin yayın hayatına başlamasında, Akit Medya Grubu okur ve takipçilerinin önemli katkı ve dualarının olduğu bilinen bir gerçektir. Yazılı basının gücü gün geçtikçe etkinliğini kaybetmekte ve yerini görsel ve dijital medya almaktadır. Bu dönemde TV kanalının elzem olduğunu düşündük ve ‘Bismillah’ diyerek yola çıktık.

Akit TV, bulunduğumuz konjonktürde zor şartlar altında yayın hayatına başladı. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda yeni bir TV kanalı kurmak çok da kolay değil. Yüzlerce kanalın olduğu bir mecrada üstelik kırmızı çizgileri olan bir kanalın ayakta kalması kolay değildi. Bunun tabii ki dezavantajları olduğu kadar avantajlar da söz konusu idi. Zira ümmetin sesi olması noktasında cesur, bağımsız, ticari kaygıları olmayan bir TV kanalına milletimizin ihtiyacı vardı. Biz bu beklentilere Akit TV ile takriben dört yıldır karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Akit TV olarak değerlerimize sövene dilsiz, vurana elsiz olmayacağız. Akit TV’deki misyonumuz; ‘zalime karşı, mazlumdan yana’ ümmetin, milletimizin gür sesi olmak ve bu uğurda görsel medyadaki görevini ifa etmektir.

Sözde değil, özde milliyiz

-Efendim Akit TV’yi diğer kanallardan farklı yapan unsurlar nelerdir?

Akit TV’yi diğer kanallardan farklı kılan en önemli vasıflarından biri, bağımsız olması. Şu partinin, bu cemaatin, o holdingin değil, tüm ümmetin sesi olmak, Müslümana müşfik, kâfirlere, vatan-millet düşmanlarına şedid olmaktır. İnanç değerlerine bağlı ve bu değerlerinden asla taviz vermemesi… ‘Birçok kanal yöneticisi de sizin gibi düşünmüyor mu?’ denilebilir. Deriz ki; bu söylemlerin sözde değil özde olması gerekir… Milli ve manevi değerlere bağlı yayıncılık, haber ve programlarında, İsrail’e ‘terör devletidir’ deyip, reklam kuşağında İsrail menşeili ürünlerin reklamını yapmak, haftanın bir günü dini sohbet yapıp, ardından bu milletin değerlerine uzak, aileyi dinamitleyen dizileri yayınlamak, ‘Kudüs İslam’ındır’ sloganıyla haykırırken, Amerikan içeceğini gözümüzün içine sokarcasına ekrana taşımak değildir.

Diğer taraftan milletin değerlerine savaş açanlara en cesur ve sert bir üslupla cevap veren, yine gazetemizde 25 yıldır, TV’de 4 yıldır çizgisini değiştirmeden, duruşunu bozmadan bu günlere gelen tek medya grubuyuz.

Korkmuyoruz, çünkü haklıyız

-Yayınlarınızdan dolayı tepki aldığınız oluyor mu?

Akit TV yayın hayatına girmesinden kısa bir sure sonra, şer odakları, bizi açtıkları astronomik tazminat davalarıyla yıldırmak, sindirmek istediler. Medya binamızın önünde eylemler düzenlediler, taşlı sopalı saldırılarda bulundular, bununla da yetinmediler bizi terör örgütlerine hedef gösterdiler. Terör örgütlerinin molotoflu saldırıları ve kurşunlamalarına maruz olduk. Hâlâ tehdit edilen programcılarımız, habercilerimiz var... Korkuyor muyuz? Asla... Bu tür saldırılar bizim daha da kenetlenmemize ve şer odaklarına verdiğimiz mücadele azmimizin artmasına vesile oluyor. Şunu da ifade etmeliyim; bazı kanallar gibi, ‘bu haberi yaparsak, şu kurumdan reklam gelmez, bunu öyle yaparsak sıkıntı yaşarız’ şeklindeki anlayışlara yer vermedik. Çünkü biz gücümüzü imanımızdan desteği milletimizden alıyoruz.

24 saat mücadele veriyoruz

-1 Ekim 2018 tarihi itibari ile haber kanalı formatına geçtiniz. Bunun sebebi nedir, neden böyle bir değişikliğe gerek duydunuz?

Bu tarihten önce programlarımız daha geneldi. Sadece haber kuşaklarında haber bültenlerimiz vardı, onun dışında farklı programlarımız bulunuyordu… Son süreçlerde şer odakları, emperyal devletler onların içerideki işbirlikçileri yoğun bir tempoyla ülkenin varlığına birliğine karşı topyekûn bir savaş başlattılar. Bu saldırılara karşı bizim kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Ve biz de haber formatına geçerek bu anlamda daha etkin bir mücadele içine girmiş olduk.

İzleyicilerimiz fahri muhabir olabilir

Yeni yayın akışımızda, günün ilk ışıklarıyla başlıyor haber maratonu... Gün boyu saat başı haber, röportajlar, canlı yayın konukları ve dosya haberlerimizle tam bir haber kanalı olarak yayınlarımızı sürdürüyoruz. Akşam da haber tartışma programlarımızla devam ediyoruz. Bu yapılan çalışmaları yeterli görmüyoruz elbette. Haber kadromuzu her geçen gün daha iyi noktaya taşıma gayretindeyiz. Çok kısa bir zaman sonra 7 bölgede canlı yayın ekibimizi tamamlamış olacağız inşallah… İzleyicilerimiz de bulundukları bölgeden bizlere haber, görüntü paylaşımı yapabilirler.

Akit TV’yi Kemalistler de izliyor

-Akit TV’nin izleyici kitlesini nasıl tanımlarsınız, sizleri daha çok kimler izliyor? Bir araştırma yaptırdınız mı?

Genel olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, muhafazakar mütedeyyin, vatansever bir kitle izliyor Akit TV’yi... Ayrıca kendi aralarında çok barışık olmayan, İslami camialar, STK’lar… Kısacası bu ümmetin birliği beraberliği için mücadele eden kitleler bizi sahipleniyor. Tabii ki bu kitle dışında, aynı dünya görüşüne sahip olmadığımız önemli bir kesim de Akit TV’yi takip ediyor. Bunlar arasında laikçi, Kemalistlerden ulusalcılara… Sol gruplar ve Akit TV’nin yayınlarından rahatsız olan birçok kesim de sıkı takipçimiz diyebiliriz.

Ekranımız cesaretli herkese açık

-Pek çok kanalın aksine, onların yapamadığını yapıyor, Akit TV’yi çok farklı kesimlere açıyorsunuz. Muhalif konuklar dahi ekrana çıkabiliyor, zaman zaman sert tartışmalar da yaşanıyor… Bu büyük bir risk değil mi? Bu konuda tepki alıyor musunuz?

Akit TV’yi çok geniş kitleler izliyor ve takip ediyor. Sadece kendi dünya görüşünüze uygun kişi ve konuklarla, belli bir kitlenin takibinde olursunuz, hatta o kitlenin de bir çoğunun ilgisini cezbedemezsiniz… Lakin farklı görüş ve düşüncede olan konuklarla daha etkin, daha izlenir programlar gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan, aykırı da olsa doğru düşünceleri izleyicilere aktarmaktır.

Akit TV’ye çok farklı düşüncelerden, değişik kesimlerden konuk çağırıyoruz. Bunlardan bir kısmı gelmiyor, daha doğrusu gelmek istemiyor. Bir kısmı da medeni cesaretini ortaya koyarak programlarımıza katılıyor. Bazıları da sorulardan bunalarak stüdyoyu terk edebiliyor.

Çabamız; Akit TV’nin ülkemizin en önemli kanallarından biri haline gelmesidir… Bu da izlenirliği, güveni ve haberciliği üst seviyelere taşımak ile gerçekleşebilir.

Halk tabiriyle; ‘körler sağırlar birbirini ağırlar’ formatıyla istenilen, arzu edilen hedeflere ulaşmamız mümkün olmayacaktır.

‘Artık HD yayındayız yeniliklere devam edeceğiz’

-Akit TV, 1 Aralık 2018 itibari ile Yüksek Çözünürlükte (HD) kalite ile yayınına devam ediyor, geldiğimiz bu noktayı nasıl yorumluyorsunuz?

Akit TV yönetimi olarak, teknolojik gelişmelere duyarsız kalmamız düşünülemez. Artık HD yayınla, haber bültenlerimizi ve diğer programlarımızı izleyicilerimize yüksek çözünürlük kalitesiyle ulaştıracağız. Bu tür yenilikleri sürdürmeye devam edeceğiz..

Akit Medya Grubu, gazetesiyle, TV’siyle hormonlu bir büyümeye karşıdır. Kendi öz kaynaklarıyla büyümeyi kendimize ilke edinerek, taviz vermeden emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

Çok fedakâr izleyicilerimiz var

İzleyicilerimiz de vefalı.. Televizyonumuzu sahiplendiler, hatta ‘Daha iyi noktalara nasıl taşıyabiliriz ve izleyici olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz?’ diye zaman zaman telefonla ya da bizzat kanala gelerek istişarede bulunuyorlar... Hepsine muhabbetlerimi sunuyorum.