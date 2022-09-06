Akit TV yeni yayın dönemine hazır: Dopdolu programlar sürpriz isimler
Akit TV yeni yayın dönemine de bomba gibi bir giriş yapıyor.
‘Milletin Ekranı’ sloganı ile çıktığı yolda izleyicilerine yanlışa yanlış, doğruya doğru demeyi kendine ilke edinen Akit TV yeni yayın dönemine de bomba gibi bir giriş yapıyor.
‘Milletin Ekranı’ sloganını kendisine şiar edinen Akit TV yeni yayın dönemine de iddialı giriyor.
12 Eylül’de başlayacak olan yeni yayın döneminde; haberden, ekonomiye, spordan, siyasete, tarihten, kültür sanata, aileden, eğitime, teknolojiden, sağlığa varana kadar dolu dolu içeriklerle izleyicilerin huzuruna çıkıyor.