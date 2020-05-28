Akit TV ekranlarında Halk TV’nin patronuna bomba çağrı

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündeme dair yorumlarda bulundu.

Programda, gözlerden uzak kalan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'na çağrı yapıldığı bölüm büyük ilgi gördü.

Fatin Dağıstanlı, Halk TV’nin patronunu Akit TV’ye davet edip Türkiye’ye tanıtmak istediğini söyledi. “Onlar bizi çıkaramaz” diyen Fatin Dağıstanlı, “Ben onları çağırıyorum ama. Halk TV'nin yeni patronunu çağırıyorum. Kimsin? Gel, seni takdim edeceğim burada. Halk TV'nin yeni patronu kim? Bana bunu söyleyebilecek kimse yok. Gören var mı? Gören kimse yok. Cinsin ne, etnisiten ne, mezhebin ne, meşrebin ne, tuttuğun takım ne? Kimsin?” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu da, Sabahattin Önkibar’ın Halk TV patronu hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Birçok konuda örtüşmüyoruz ama, 50 yıllık gazeteci Sabahattin Önkibar çıktı, çatır çatır ‘Halk TV’nin patronu beni ölümle tehdit etti’ dedi” şeklinde konuştu. Karahasanoğlu, “Soralım bakalım ölümle tehdit etmiş mi etmemiş mi” diye konuştu.