Akit TV derledi! İşte köpeklerden insanlara geçen ölümcül hastalıklar
Başıboş sokak köpeği sorunu bir türlü çözülemezken, köpek ısırıkları ve tükürük yoluyla insanlara birçok hastalık bulaşıyor.
Başıboş sokak köpekleri toplum hayatını tehdit etmeyi sürdürürken, Akit TV köpeklerden insanlara bulaşan hastalıkları derledi.
Buna göre sokak köpeklerinden insanlara bulaşan hastalıkların başında kuduz geliyor.
Kuduz köpekten insan ısırık yoluyla bulaşıyor.
Öte yandan köepkelrden insana temas ve köpek dışkısıyla temas yollarıyla bulaşan diğer hastalıklar da şöyle:
- Bruselloz
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- Campylobacteriosus
- Ekinokokkoz
- Leptospiroz
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