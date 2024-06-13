  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit TV derledi! İşte köpeklerden insanlara geçen ölümcül hastalıklar
Gündem

Akit TV derledi! İşte köpeklerden insanlara geçen ölümcül hastalıklar

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:40:00 - 2024-06-14 00:12:55

Başıboş sokak köpeği sorunu bir türlü çözülemezken, köpek ısırıkları ve tükürük yoluyla insanlara birçok hastalık bulaşıyor.

Başıboş sokak köpekleri toplum hayatını tehdit etmeyi sürdürürken, Akit TV köpeklerden insanlara bulaşan hastalıkları derledi.

Buna göre sokak köpeklerinden insanlara bulaşan hastalıkların başında kuduz geliyor.

Kuduz köpekten insan ısırık yoluyla bulaşıyor.

Öte yandan köepkelrden insana temas ve köpek dışkısıyla temas yollarıyla bulaşan diğer hastalıklar da şöyle:

- Bruselloz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Campylobacteriosus

- Ekinokokkoz

- Leptospiroz

Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?
Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Gündem

Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı
Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Gündem

Anlaşıldı! Isırılmadan anlamayacaksınız! Parkta yürürken başıboş köpekler saldırdı

Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Gündem

Başıboş köpek dehşeti! 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar
İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar

Gündem

İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar

Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!
Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!

Siyaset

Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23