Akit Tv canlı yayınında 'FETÖ terör örgütü değildir' demişti: Türker Ertürk bakın nasıl kıvırdı!

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8 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amiral eskilerinden Türker Ertürk, Cumhuriyet'e konuştu. Darbe imalı bildirinin bir darbe iması değil, tehlikelere karşı uyarı olduğunu iddia eden Ertürk, "Ben zaten Montrö'yü, Kanal İstanbul'u, darbeleri, FETÖ'yü hep anlattım. Hem meslek yaşamımda mücadele ettim hem de 2010 yılında istifa ederek FETÖ'ye karşı mücadele ettim. Darbe günü yanlış hatırlamıyorsam rakam 55'e 33'tü. 2016'da 55 amiralimiz vardı. 55 amiralin 33'ü FETÖ darbesine iştirak etti. Ben eğer mesleğimden tasfiye edilmemiş olsaydım 2010 yılında istifaya zorlanmamış olsaydım 55'e 33 durumu olamayacaktı." dedi.

'Pelsinvanya'ya gittim'

1996 yılında 6 kişiyi FETÖ’den attığını söyleyen Ertürk, "2008-2010 tarihleri arasında Deniz Harp Okulu'nda cemaatin sızmaması için çalıştım. Ne yazık ki takdir edilmedim, hatta düşmanlık gördüm ve istifa etmek zorunda kaldım. 31 Ağustos 2013'te Persilvanya'ya gittim. Cemaat evinin önündeki eyleme katıldım, konuşma yaptım. Konuşmamda darbe hazırlığı içerisindeler, darbe yakında Türkiye'ye gelecek dedim. Daha nasıl uyarı yapayım ki?" diye konuştu.

'FETÖ' terörist bir oluşum değil' demişti

Bugün FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Cumhuriyet'e net ifadeler kullanan anlatan Türker Ertürk, geçtiğimiz yıl Akit Tv canlı yayınında, FETÖ'nün terörist bir oluşum olmadığını iddia etmişti.

Rütbelerinin sökülmesi konusunda ne düşünüyor?

Rütbe tartışmalarına da değienen Ertürk, "Rütbelerin sökülmesi söz konusu bile olamaz. Bu çok yanlış ve düşünülmeden söylenmiş bir sözdür. Bizim yaşamamız vatana hizmetle geçmiştir. Hatta genetik devamlılığı içinde bulunduğumuz ailelerimiz, vatan ve millete hiç suç işlememiş aksine vatana ve millete hizmet etmiş ailelerin çocuklarıyız." dedi.

Orduevi yasağı!

Emekli Amiral Mustafa Özbey’in Orduevi'nden atılmasını da değerlendiren Ertürk, şöyle konuştu: "Orduevi’nden atılma durumu çok üzücü ve çok yanlış. Hukuki ve demokratik değil. Hüküm ve yargı kararı olmadan idari bir cezalama doğru olmamıştır."