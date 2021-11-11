Akit sosyal medya devinin nasırına bastı! Facebook'un 'adaleti' İstanbul Sözleşmesi'ne kadarmış

yeniakit.com.tr

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeniakit.com.tr’nin eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi aleyhinde yaptığı habere kısıtlama getirerek çifte standart uyguladığını net bir şekilde belli etti.

LGBT'liler İYİ Parti'ye teşekkür etti

Toplum ahlakına savaş açanlarla mücadele eden Yeni Akit, geçtiğimiz aylarda eşcinsel sapkınların Türkiye’deki faaliyetlerinin önünü açan İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvuran İYİ Parti’nin, LGBT’liler tarafından takdir edilmesini haberleştirdi.

Facebook Yeni Akit'e kısıtlama getirdi

“LGBT'li bir grup, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmanın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini Danıştay'a götüren İYİ Parti'nin Genel Merkezi önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan grup, başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere, Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ve Canan Kaftancıoğlu'na 'desteklerinden' dolayı teşekkür etti.” ifadelerinin kullanıldığı haberden dolayı Facebook, Yeni Akit sayfasına kısıtlama getirdi.

Ülkelerde siyasete yön veren ve seçimlere müdahaleye kadar ileriye giden uygulamaları ile 'eşitlik' ilkesini yok sayan Facebook’un, İYİ Parti ve İstanbul Sözleşmesi aleyhine yaptığımız haber sebebiyle Yeni Akit’e uyguladığı sansür, fikir özgürlüğünün kendi çıkarlarına ters düştüğü yere kadar olduğunu gösterdi.

'Cinsiyetsizleştirme' operasyonunu destekliyor

Küresel güçler tarafından dünyada 'cinsiyetsizleştirme' operasyonuna katkı sağlayan Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu sosyal medya devi Facebook'un, daha önce de İslam'ı hedef alan hesapları koruma altına alırken, Müslümanlara yönelik zulmü sansürlediği belirlenmişti.

Facebook'un LGBT'yi eleştirdiğimiz için Yeni Akit Facebook sayfasına kısıtlama getirdiği haberimiz: