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Akit skandalı yazdı eğitmenler eyleme başladı! İSMEK’in kıyım feryadı

Akit’in “CHP İSMEK’i doğruyor” haberi üzerine harekete geçen İSMEK öğretmenleri İBB önünde eylem yaptı. Eğitmen Hatice İbiş, 40’a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve 2500 eğitmenin ihale yenilenmemesi bahanesiyle mağdur edildiğini belirterek, “Öğretmenlerin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 09:20
Akit skandalı yazdı eğitmenler eyleme başladı! İSMEK’in kıyım feryadı

Gazetemiz Akit’in mağduriyetlerini gündeme taşıdığı İSMEK öğretmenleri harekete geçerek İBB önünde eylem yaptı. Öğretmenler, göreve iade çağrısı yaptı. CHP’li belediye ise tepkiler üzerine tuhaf bir açıklama yaptı. İBB’de işçi kıyımına devam eden CHP’nin mağdur ettiği İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) öğreticileri eyleme başladı.

Bir feryat da İSMEK hocalarından

Fatih Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yapan İSMEK öğretmenleri, 2 bin 500 eğitmenin ihale yenilenmemesi nedeniyle mağdur edildiğini dile getirdi. Grup adına açıklama yapan Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş, İSMEK’te 40’a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görevine son verildiğini söyledi. İSMEK’e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesiyle yarı zamanlı öğretmenlerin mağdur edildiğini, İSMEK’te görev yapan yönetici, personel ve öğrencilerin siyasetten bağımsız, özgür düşünceyle birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdiklerini anlatan Hatice İbiş şunları söyledi:

23 Eylül’de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK’te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz.

Deprem yönetmeliği bahanesi

Tepkiler üzerine açıklama yapan CHP’li İBB, İSMEK’in kapatılmayacağını ve kapatılan merkezlerin “depreme dayanaksız” olduğunu öne sürdü. Kapatılan İSMEK şubelerinin bulunduğu yapıların halen faaliyet yürütmesine rağmen deprem bahanesi sunan İBB açıklamasında, ”Güvenli olmayan binalarımızda düzenlemelere gidilmektedir. Yaşanabilir ortamlarda İstanbul halkına yönelik eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Birtakım çevreler tarafından vereceğimiz eğitimler İSMEK öğretmenlerini kullanarak manipüle edilmeye çalışılmaktadır” denildi.

Şeytani bir planla kapatıyor

Açıklamada ayrıca, yeni öğretmen ihtiyacının 20 Eylül’de bitecek olan kesin kayıt döneminin ardından belirleneceği, İSMEK’e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımlarının, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacağı kaydedildi. Sadece bir günle sınırlı tutulan İSMEK kayıtlarının az başvuru gelmesi için planlandığı ve bu gerekçeyle “İhtiyaç yok” denilerek işçi kıyımına kılıf oluşturulacağı gündeme gelmişti. Akit’e konuşan İsmek eğitmenlerinden Şeyma Balcı şunları söylemişti: “Önceki dönemlerde kurs kayıtları başladığında 1 aya yakın süre kayıt alınıyordu, İstanbullular da bu süre diliminde rahatlıkla başvurusunu yapıyordu. Ama şu anda şeytani bir akılla branşları günlere bölmüşler. İSMEK’in sayfasında yayınlanan kurs kayıtlarını sadece bir günle sınırlı tutuyorlar. Muhtemelen böylelikle ‘kayıtlar dolmuştur çünkü o kadar hoca ve derslik yok’ diyeceklerdir.”

İstanbul Belediyesi’nde CHP işgali

1994’te CHP’li Nurettin Sözen’in baştan aşağı batırdığı, susuz bıraktığı, çöp ve kirli havaya boğduğu Türkiye’nin gözbebeği İBB, Recep Tayyip Erdoğan ve devamında gelen Milli başkanlar sayesinde sudan, çöpe, ulaşımdan sosyal donatıya kadar dünyada örnek alınan bir belediyecilik başarısı göstermişti. Yalan siyaseti ve kirli ittifaklarla CHP ve onu besleyen HDP/PKK/DHKP-C/FETÖ gibi marjinal kadrolarca adeta işgal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25 yıllık emekleri heba olma üzere... Fahiş zamlar ve işçi kıyımlarıyla çalkalanan İBB’de son olarak İSMEK gibi milyonları meslek sahibi yapan güzide bir kurum, CHP’nin marjinal hücrevi gibi yapılanması olan Halkevleri’ne adım adım dönüştürülüyor. İSMEK’te yarı zamanlı öğretmen olarak çalışırken ihale yenilenmemesi bahanesiyle mağdur edildiklerini söyleyen bir grup öğretmen dün İBB önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Daha önce de kapıya konulan işçilerin eylemi ise halen sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:20
  1. Gazetemiz Akit
  2. İSMEK
  3. CHP
  4. İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları
  5. Fatih Saraçhane
  6. Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş

YORUM YAZ

  • hasanhasan29 dk önce
    HDPKK , pkk ve feto gibi militanlara yer açılması lazım. Malum Ekremin diyet borcu var HDPKK ve fetoye.. Nede olsa onların oylarıyla secildi.

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