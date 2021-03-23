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Gündem Akit okurundan Sultan Vahideddin’e yönelik saldıranlara tokat gibi cevap
Gündem

Akit okurundan Sultan Vahideddin’e yönelik saldıranlara tokat gibi cevap

Sosyal medyada Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Sultan Vahideddin’e atılan iftiralara, Akit okuyucusu tepkisiz kalmadı. Atılan iftiralar için “bu nasıl bühtandır, bu nasıl karalamadır” diyen okurumuz ‘çapsız gazeteci bozuntuları’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:18:00 -
Akit okurundan Sultan Vahideddin’e yönelik saldıranlara tokat gibi cevap

İnternet aleminde son Osmanlı Padişahı’nı karalama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, Sultan Vahideddin’e atılan iftiralara Akit okurlarından da tepki gecikmedi.

Sultan Vahideddin için servis edilen ‘4 karısını da aldı, İngiliz zırhlısına binip kaçtı’ şeklindeki küstah yorumları değerlendiren okurumuz iddia sahiplerini dumura uğrattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi için de koltuk sevdalısı tabirini kullanan okurumuz, “Siz Sultan Vahideddin’i, 85 yaşına gelmesine rağmen CHP genel başkanlık koltuğunu devretmeye yanaşmayan İsmet İnönü mü, yoksa 9 seçim kaybetmesine rağmen işgal ettiği koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu mu sandınız?, CHP kongrelerinde en kıytırık bir il başkanı, ilçe başkanlığı koltuğu için birbirinin kafasında masa, sandalye parçalayan dikta heveslisi zihniyete Sultan Vahideddin’in yaptığı fedakarlığı anlatamazsınız” dedi.

İşte okurumuzdan gelen, iftiralara cevap;

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