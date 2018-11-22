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Akit, MÜSİAD EXPO’DA

Dünyanın her noktasından 600’den fazla firma ve yatırımcıyı bir araya getiren MÜSİAD EXPO Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:04

MÜSİAD tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen ve 24 Kasım’a kadar sürecek olan MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla start aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu organizasyonun, dünyanın en geniş katılımlı fuarlarından biri olduğunu ifade ederek, ekonomimize yılda 200 milyar dolar kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Fuara Akit damgası

Yoğun katılımın olduğu fuarda Akit Medya Grubu’nun standı ilgi odağı oldu. Modern konseptiyle dikkat çeken Akit standı, fuarın ilk gününe damga vurdu.

Yeni Akit Gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin temsil edildiği standı, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, İBB Kültür AŞ, Albaraka, Eminevim, Kaanlar, Yıldız Holding, Hamidiye, TÜRSAB, Casper ve birçok öncü kuruluşun yetkilileri standımıza ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, gazetemizin Reklam Genel Müdürü Adem Şahin ve Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı tarafından ağırlandı. Samimi sohbetlerin edildiği ziyaretlerde, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Standımıza uğrayan Yeni Akit okurlarına, 96 sayfalık MÜSİAD EXPO ekimiz hediye edildi.

Mustafa Karahasanoğlu Müsiad Expo’da

25 yıllık yayın tecrübesini fuara taşıyan Akit Ailesi de MÜSİAD EXPO’da okurlarıyla buluşuyor.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bugün saat 16.30’dan sonra MÜSİAD EXPO’yu ziyaret ederek 6. HALL’daki Akit Medya Grubu standında okurlarımızla bir araya gelecek.

Dün yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın okurlarla buluştuğu standımızda bugün yazarımız Atilla Özdür saat 13-17.00 arası okurlarımızla buluşacak.

Yarın da yazarımız Yavuz Bahadıroğlu 13-17.00 saatleri arasında okuyucularımızla bir araya gelecek.

Hüseyin Öztürk ise 24 Kasım Cumartesi günü saat 11-17.00 arası, Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Uğurlu ile Yayın Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Maden de saat 16.30’dan sonra okuyucularla sohbet etmek için Akit Medya Grubu standında olacaklar.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:04
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. MÜSİAD
  3. MÜSİAD EXPO
  4. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  5. Akit Medya Grubu
  6. Yeni Akit Gazetesi
  7. Akit TV
  8. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  9. Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Uğurlu
  10. Yavuz Bahadıroğlu

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