Akit LGBTİ'li azgınlara destek verenleri sordu, vatandaş cevapladı Lut Kavminin torunları LGBTİ'li sapkınlara destek veren CHP'li belediyelere ve yöneticilerevatandaşlardan çok sert tepki geldi.

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr LGBTİ'li sapkınlara destek veren CHP'li belediyelerle yöneticilere, vatandaşdan sert tepki geldi. Mikrofon uzattığımız kişiler, azgın Lut Kavmi'nin başına gelenleri hatırlatarak, "Kur'an'dan ders almalıyız." dedi. Avrupa Birliği, HDP ve CHP'den destek alan sapkın eşcinseller, İstanbul Taksim Meydanı'nda sözde 'Onur' Yürüyüşü düzenlemek istedi. Valiliğin yasak kararı sebebi ile emniyet güçleri aralarında HDP ve CHP'li vekillerin de olduğu gruba geçit vermedi. Gün boyunca HDP ve CHP'li belediyelerin twitter hesaplarından sapkınlara destek mesajları paylaşıldı. Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşa, LGBTİ'li yoldan çıkmışlara destek verenleri sordu. Azgınlıkları ve azgınlıklarındaki inatları sebebi ile helak edilen Lut Kavmi'ni hatırlatan vatandaş, "Kur'an'dan ders almalıyız" cevabını vererek LGBTİ destekçilerine tepki gösterdi.

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