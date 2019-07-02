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Akit LGBTİ'li azgınlara destek verenleri sordu, vatandaş cevapladı

Lut Kavminin torunları LGBTİ'li sapkınlara destek veren CHP'li belediyelere ve yöneticilerevatandaşlardan çok sert tepki geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 13:57

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr LGBTİ'li sapkınlara destek veren CHP'li belediyelerle yöneticilere, vatandaşdan sert tepki geldi. Mikrofon uzattığımız kişiler, azgın Lut Kavmi'nin başına gelenleri hatırlatarak, "Kur'an'dan ders almalıyız." dedi.

Avrupa Birliği, HDP ve CHP'den destek alan sapkın eşcinseller, İstanbul Taksim Meydanı'nda sözde 'Onur' Yürüyüşü düzenlemek istedi. Valiliğin yasak kararı sebebi ile emniyet güçleri aralarında HDP ve CHP'li vekillerin de olduğu gruba geçit vermedi.

Gün boyunca HDP ve CHP'li belediyelerin twitter hesaplarından sapkınlara destek mesajları paylaşıldı. Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşa, LGBTİ'li yoldan çıkmışlara destek verenleri sordu. Azgınlıkları ve azgınlıklarındaki inatları sebebi ile helak edilen Lut Kavmi'ni hatırlatan vatandaş, "Kur'an'dan ders almalıyız" cevabını vererek LGBTİ destekçilerine tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:57
  1. İstanbul
  2. LGBTİ
  3. Avrupa Birliği
  4. HDP
  5. CHP

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  • erdem-75erdem-758 dk önce
    Günaydın SAdet 31 mart öncesi düşünseydi biraz. Allah akıl izan versin. CHP ye çalıştığında biraz düşünseydin ama düşünmedin. Şimidiuçuruma gidiyoruz(LGBT)

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