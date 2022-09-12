Akit Gazetesi neden 12 Eylül'de kuruldu? Ali İhsan Karahasanoğlu açıkladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Gazetesi'nin 29. kuruluş yıldönümüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, hayatını kaybeden eski yazarlara Allah'tan rahmet diledi.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Bir ay kadar önce rahmetli ağabeyim Mustafa Karahasanoğlu'nu kaybettim. Onun etrafında toplanan bir avuç gazeteci bu ülkede inananların yüz akı olma iddiasıyla yola çıkmıştı. Rahmetli Hasan Karakaya ağabey, gününün üçte ikisini bu gazeteye vermişti. Fatih Altaylı'nın başörtülüleri hedef aldığı dönemlerde ona kıvrak kalemi ile en sert tepkiyi veren isim Hasan Karakaya'ydı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer bugün başörtü zulmü sonlandırıldıysa Akit'in kendi çapında bir katkısı vardır. İmam hatiplilerin Türkiye genelinde bu denli yaygınlaşmasında Akit'in payı vardır. Bugün itibariyle hayatını kaybetmiş ağabeylerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 12 Eylül'de onlar darbe yaptı. Biz de inananların darbesi diye bu tarihte yola çıktık.