Akit ailesi iftarda buluştu! ‘Elhamdülillah çizgimizi hiç bozmadık’

Harun Sekmen İstanbul

Akit Medya Grubu’nun gelenekselleşen iftar programlarının 26’ıncısını önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar Sosyal Tesisleri’nde bulunan Deniz Köşk Salonu’nda gerçekleştirdi. İftar programı, medya, siyaset, sivil toplum ve iş dünyasını bir araya getirdi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Eski Milletvekili Yaşar Karayel, MÜSİAD Eski Genel Başkanı Ömer Bolat, Eğitim Bir Sen Başkan Vekili Şükrü Kolukısa, Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ, Toç Bir- Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Hak İş Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, , Kayseri Memur Sen Başkanı Aydın Kalkan, Diyanet Sen Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, Bem Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş, Bayındır Memur Sen Şube Başkanı Ragıp Akkurt, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, Akit gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hasan Maden, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarı Murat Alan, Akit Gazetesi Reklam Genel Müdürü Adem Şahin, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Gazetemizin Merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın eşi Aysel Karakaya ve oğlu Fatih Karakaya, Mazlum Der Genel, Başkanı Ramazan Beyhan, ASKON Başkanı Orhan Aydın, Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Musevi İşadamı Doğan Kasadolu, Milat Gazetesi yazarı Serdar Arseven, Gazeteci yazar Mustafa Özcan, Akit Gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter, Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay ve Ahmet Gülümseyen, Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, Akit Gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı, Lorbi Pr Ajansı Başkanı Mustafa Kaya, İşadamı Serhat Serbest, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Gazeteci yazar Sami Özey, Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, “Oflu Hoca” Yasin Gündoğdu, Eğitimci İrfan Çal, Eğitimci Ayhan Arı, Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan da katıldı.

İftar programında bir konuşma gerçekleştiren Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit’in 30 yıl önce benimsediği prensiplerden hiç vazgeçmediğini ve her daim hakikatin yanında durduğunu belirtti.

Daktan ve hakikatten yana tavır aldık

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, “Hakkı tutan ve kötüyü men etme davasına gönül veren aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeli Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmak olan ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum” dedi. Akit’in ilkelerinden asla taviz vermediğini kaydeden Karahasanoğlu, “30 yıl önce Cuma dergisiyle başladığımız bu yola o gün koyduğumuz ilkelerden vazgeçmeden geldik. Cenabı Allah lütfetti sizler de destek verdiniz ve bu kervanı buralara kadar getirdik. Medya sektörü para kazanan bir sektör değil bilakis sürekli destek isteyen bir sektör. Bugüne kadar banka reklamı almadan hiç kimseye borçlanmadan kendi öz kaynaklarımızla bu işi yürüttük” ifadelerini kullandı.

Dijital medya vurgusu

Allah’ın lütfu ile olmaz denilen nice şeylerin olduğunu kaydeden Karahasanoğlu, “Dergi ile başlayan serüven gazete, televizyon ve şimdi de internet medyası olarak ilerledik. Yeniakit.com.tr haber siteleri arasında ilk dörde giriyor. Bunda sizlerin verdiği desteklerin payı büyük. Benim istirhamım şu; yeniakit com.tr’yi telefonlarına yüklememiş olan, yazıhanelerinde bilgisayarlarına yüklememiş olan kardeşlerimizi yükleyerek desteklerini artırmalarını istirham ediyorum” şeklinde konuştu. Akit’in mazlumların sesi olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, “Belli ilkeler koyduk, kuvvetin değil hakkın üstün olduğu prensibine bağlı kalacağımızı söyledik. O günden bu bugüne kadar başına bir dert gelenin aklına ilk gelen Akit gazetesidir. Gazeteyi takip eden kardeşlerimiz de görüyor. ‘Akit yazdı sorun çözüldü’ diye veriyoruz. Bu gücün değil hakkın üstünlüğünü prensip etmemizden geliyor. Müstehcen neşriyatla mücadelemizi sürdürdük. İman varsa çözüm de vardır anlayışıyla çalıştık. Allah’ın lütfuyla başarılar peş peşe geldi. Hepinize teşekkür ediyorum, davetimize icabet ettiniz şeref verdiniz. İlkelerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Yaşattıkları zulmü unutmadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Akit ailesinin misafiriyiz. Akit dosdoğru söylüyor ve bu da birçok insanın hoşuna gidiyor. Kolay değil 30 yıllık mücadele. Biz Mustafa abiye şahidiz. Allah bu yolda sonuna kadar hepimizi beraber eylesin” dedi. Vesayet odaklarının eline güç geçtiğinde neler olabileceğine dikkat çeken Özhaseki, “Cenabı hak kötülere fırsat vermesin. O kötüler iş başına geldiğinde neler olacağını hepimiz biliyoruz. 28 Şubatları, mahkeme kapılarında günlerce bekleyerek geçirmiş bir kardeşinizim. Onların eline fırsat geçtiğinde neler yapabileceklerini biliyorum. Gerek bizlere gerek kız kardeşlerimize yaşattıkları zulmü de hiç birimiz unutmadık” ifadelerini kullandı. 23 Haziran seçimlerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Özhaseki, “Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama bu topraklar üzerinde bizim inançlarımızla hesaplaşmak isteyen grup ve yabancı devletler var. Düşmanlıklarını kin kusarak devam ettiriyorlar. Binali beyin ehil olduğuna inanıyoruz. 23 Haziran da yapılacak seçiler hepimiz için fırsat. Binali bey iyi işler yapacak büyük katkıları olacak. Hepimize biraz gayret ve çaba düşüyor. FETÖ’cülere, PKK’lılara ve yurt dışından ülkemizi karıştırmak isteyenlere karşı hep beraber olmalıyız” şeklinde konuştu.

Turan: mücadelesine şahidiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Rabbim bu Ramazan hürmetine ümmete vahdet nasip eylesin. Akit medya grubunun iftarında bulunmaktan şeref ve onur dudum. 30 yıllık serencamına şahitlik edenlerdenim. Zor zamanlarda zora karşı koymasını bilen bu milletin ruh kökleri adına mücadele eden bir yayın organımız oldu” dedi. 23 Haziran’a kadar yoğun bir tempoda çalışmak gerektiğini vurgulayan Turan, “Akit yüreklilere daha çok ihtiyaç var. 23 Hazirana kadar da yoğun bir dayanışmayla hep birlikte sımsıkı çalışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bolat: hislerimize tercüman oldu

MÜSİAD Eski Başkanı Ömer Bolat, “Cuma dergisinin ilk sayısından ve Akit gazetesi çıktığından beri alıyoruz, okuyoruz. Kendimizi Akit ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Haktan, hakikatten, doğrudan, vatan ve millet yolundan, ümmetin yolundan hep güzel haberler yaptı. Hislerimize tercüman oldu. Allah yollarını açık etsin. Gün birliğimiz artırma günüdür. Bize karşı olanlar saflarını sıklaştırıyorlar. Dava çok daha büyük. Türkiye’nin ümmetin bekası çok daha büyük. Türkiye için mücadele edeceğiz” dedi.