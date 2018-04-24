Akıncılar, YPG'nin inini bastı: Kalbini vurduk!

İnternet ortamında Türkiye’ye karşı düşmanca tavır sergileyen taraflara yönelik birçok operasyon gerçekleştiren Cyber-warrior.org'un Akıncılar timi bu kez de terör örgütü YPG’nin internet sitesine sızarak ABD’li eski askerlerin YPG saflarına katılmak için YPG’nin resmî sitesinden yardım istedikleri yazışmalarını deşifre etti.

Youtube üzerinden yayınladıkları video ile, sızdıkları YPG sitesindeki tüm verileri ele geçiren Akıncılar, daha sonra verilerin hepsini silerek siteye index attılar.

Yayınladıkları videoda yazışmalar görünürken ayrıca yayınladıkları resim ile de yazışmaları deşifre ettiler.

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Cyber-Warrior Tim Akıncılar Türk Hacker Grubu, bugün gerçekleştirdikleri siber saldırılar ile YPG’ye ait ypgrojava.org sitesini ele geçirerek, "Bu site AKINCILAR tarafından mühürlendi. Biz Osmanlıyız, biz Türkiye’yiz, biz Akıncılarız!" notunu paylaşarak, Zeytin Dalı operasyonun 3.ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında oldukları mesajını verdiler.

Cyber-Warrior Tim Akıncılar Türk Hacker Grubu yaptıkları açıklamada; "AKINCILAR olarak her zaman olduğu gibi Türkiye düşmanları olsun, İslam düşmanları olsun hepsinin bir bir ipini çektik, tepesine bindik.

YPG denen teröristlerin cezasını kestik ve YPG’nin resmi sitesine Allah (cc)’ın izniyle Akıncılar mührünü kalbine vurduk. Sahada TSK nasıl teröristlerin inlerine giriyorsa biz de bunların inlerine girdik ve başlarına yıktık. Bu operasyon ile birçok istihbarat değeri önemli bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Bu bilgi ve belgeleri ilgili kurumlara ileteceğiz inşAllah. Operasyonumuzu AFRİN ŞEHİTLERİMİZE armağan ediyoruz. Ruhları Şad Olsun" ifadelerini kullandı.

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