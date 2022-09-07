Akıncılar yeniden sahaya iniyor
Türkiye’nin en önemli siyasi ve gençlik oluşumlarından Akıncılar Hareketi, yıllardan sonra sahaya inme kararı aldı.
HABER MERKEZİ
Akıncılar Hareketi’nin emektar isimleri, 3-4 Eylül tarihlerinde Nevşehir’de bir araya geldi. Görüşmede, 1970’li yılların İslami mücadele mevzilerinden Akıncılar Hareketi’nin yeniden faaliyete başlaması yönünde karar alındı. Toplantıda, 1980 öncesi Akıncılar’ının mücadele anlayışına ihtiyaç olduğu ve Türkiye’nin geçtiği bu zorlu dönemde yeniden sahalara çıkılması gerektiğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesaj gönderdiği toplantıda AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da hazır bulundu. Akıncılar Hareketi Sözcüsü Mehmet Şahin de toplantının ardından 5 maddelik bir manifesto yayınladı. Akıncılar Sözcüsü Şahin, “Akıncılar Hareketi Yüksek İstişare Kurulu”nun yeniden teşekkül edeceğini açıklayarak, derneklerin “Akıncılar Federasyonu” çatısı altında birleştirileceğini duyurdu.