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Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın

Rum basınına konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'yi eleştirdi, yapılması gerekenin uzlaşma olması gerektiğini söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 00:29
Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında bölgede doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına hız verdi.

Bölgede 3 sondaj gemisi aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan ve Rumların baskısıyla hareket eden Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım kararı alsa da çalışmalara ara verilmedi.

Tüm ülkeler Türkiye karşısında yer alırken, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum basınına konuştu.

"Rum tarafı diyor ki..."

Akıncı şu ifadelerde bulundu:

"Rum tarafı diyor ki, 'Türkiye bölgede kazı yaptığı sürece müzakereler başlamaz.

Türkiye'nin doğalgaz araması idela değilmiş

'Sen kazıyorsan, ben de kazarım. Sen araştırma yapıyorsan, ben de yaparım. Gücüm varsa yaparım, gemim yoktu yapamazdım, şimdi artık gemim var. Ben de hem kendime ait gördüğüm kıta sahanlığında, hem de Kıbrıslı Türklerin bana yetki verdiği bölgede bu araştırmayı yaparım' diyor Türkiye. İdeali bu mu? İdeali uzlaşmaktır, anlaşmaktır.

'Komite kurulsun' önerisi

"Anlaşabilmenin şartı nedir? Konuşabilmektir. Bir komite kurup, bu konuları ele almak, birlikte planlamak, birlikte karar vermektir. Onun olmadığı bir noktada bir tarafın yaptığını, diğer taraf da yapmak zorundadır. Şu anda olan hadise de budur."

 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 00:29
  1. Türkiye
  2. Doğu Akdeniz
  3. doğalgaz
  4. petrol
  5. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  6. Avrupa Birliği

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