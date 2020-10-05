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Aktüel Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:00:29 -
Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un beyanı dinlendi.

Davaya yarın devam edilecek.


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