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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

13 Eylül 2019 Cuma 19:53
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Abdullah Demir, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığında görev yaptığını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaisini tamamladıktan sonra evine geçtiğini, evdeyken askeri hattan aranarak karargaha gelmesinin istendiğini iddia eden sanık Demir, bunun üzerine görev yerine gittiğini söyledi.

Daha önce de telefonla emir alarak göreve gittiğini savunan Demir, şunları anlattı:

"KKK nizamiyesine ulaştığımda oradaki personelin silahlı ve tam teçhizatlı olduğunu gördüm. Harekat merkezinde görevli olduğumu söyleyip içeri girdim. Bu sırada Nevzat Bilir albay yanımıza geldi. 'Arkadaşlar Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacak ve Akıncı Üssü'ne gideceğiz.' dedi. Akıncı'ya gitme emri üzerine saat 22.00 civarı arabamla Mehmet Cantürk ve Ali Tiryaki ile yola çıktık. Yarım saat sonra Akıncı Üssü'ne kimlik kontrolünden sonra giriş yaptık. Üssü bilmediğimizden yetkili birilerini bulmaya çalıştık."

Akıncı Üssü'nde beklediği sırada askeri hattan arandığını ve Kara Harp Okulu'na gitmesinin emredildiğini öne süren Demir, "Üsten çıkmak için nizamiyeye yöneldiğimizde üsse giriş çıkışların yasaklandığı söylendi. Biz de arkadaşlarla sabaha kadar arabanın içinde bekledik." diye konuştu.

Sanık Demir, sabah saatlerinde arabanın yanına gelen kişilerin yönlendirmesiyle üssün karargahına gittiklerini ve orada gözaltına alındığını beyan etti.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu süre zarfında yasa dışı bir eyleminin olmadığını iddia eden Demir, "3 yılı aşkın bir süredir tutukluyum. Askeri teamüller dışında bir davranışım olmadı." dedi.

Duruşmaya, pazartesi günü devam edilecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:53
  1. Akıncı Üssü davası
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ

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