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Akıncı Üssü davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

03 Eylül 2019 Salı 13:58
Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaları almadan önce sanıkların ve avukatların taleplerini dinledi.

Daha sonra savunmasına başlayan bölük komutan vekili üsteğmen Eren Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişimi günü tabur komutanı Metin Bilgici tarafından mesaiye çağrıldığını ve kendisinden kursiyer teğmenleri de çağırmasını istediğini aktardı.

Çalışkan, aldığı emirle kursiyer teğmenlere WhatsApp grubundan "Arkadaşlar herkes mesaiye geliyor, şimdi." diye mesaj attığını, bazı kursiyerlerin mazeret bildirerek izin istemeleri üzerine tabur komutanına bu durumu sorduğunu, komutanın "Herkes gelsin" demesi üzerine de diğer izin taleplerinin önünü kesmek için "Arkadaşlar sorgulamayın. Herkes gelsin." diye mesaj paylaştığını anlattı.

Tabur komutanının, eğitim kıyafetlerinin giyilmesi emrini kursiyerlere ilettiğini ifade eden Çalışkan, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle kursiyerlerle Akıncı'ya gittiklerini söyledi.

Gece ilerleyen saatlerde kursiyerlerden Murat Yazıcı ile konuştuğunu, bunun da kendisi için "dönüm noktası" olduğunu dile getiren Çalışkan, görevin illegal olduğunu öğrenmesiyle, bulundukları noktada emir komuta verenlere güvenmemeleri ve ilk fırsatta okula geri dönmeleri konusunda kursiyerleri bilgilendirdiğini belirtti.

Kışlaya çağrıldığı saat ile illegal bir faaliyet içerisinde olduklarına ilişkin mesajı gördüğü zaman aralığında, sürekli faaliyet içerisinde olduğunu savunan Çalışkan, "alarma geçip bir yerden bir yere intikal eden askerlere odaklandığı için" bir kalkışma olduğunu ve buna farkında olmadan destek verdiğini anlamasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Çalışkan, kasıtlı olarak telefonlara cevap vermediği iddiasını reddederek, tabur komutanıyla dolaştığı için telefona bakma fırsatının olmadığını, bir süre sonra da telefonunun şarjının bittiğini iddia etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:58
  1. Akıncı Üssü
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ

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