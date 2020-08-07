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Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, eski kurmay yarbay Engin Yetkin, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:15:47 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221'inci Filo Komutanı olan eski kurmay yarbay Engin Yetkin, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Yetkin, olay tarihinde kendisiyle aynı hava üssünde çalışan bazı sanıkların önceki celselerde yaptıkları savunma metinlerinden bölümler okudu.

Darbe girişimi sırasında, Kayseri'den kalkan "Gören" uçağına izinsiz kalkış emri verdiği ve lazerle işaretleme yapan uçağın tespit ettiği koordinatları F-16 uçaklarına bildirdiği yönündeki isnatları kabul etmeyen Yetkin, "Gören, bir keşif yaptıysa, istihbarat elde ettiyse, bu istihbari bilgiyi kime nasıl vermiştir? Bu mütalaada yoktur. Bu uçakla ilgili isnatların çürümüş olduğunu net olarak söyleyebilirim. Koordinat bilgisi vermedi, veremez. Bu teknik olarak mümkün değildir." diye konuştu.

Hava sahasının kapatılmasından haberi olmadığını öne süren Yetkin, uçuşların darbe kapsamında olmadığını, sicil amiri olan harekat komutanından aldığı emirleri personele ilettiğini iddia etti.

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin "uçak kaldırılmasın" yönündeki emrinden haberdar olmadığını ileri süren Yetkin, askeri talimatlara aykırı şekilde hareket etmediğini savundu.

Yetkin, darbe girişimi kapsamında emrindeki filodan, Şırnak, Hatay ve Denizli'deki havalimanlarına askeri araç ve personel sevkiyatı yapma maksadıyla uçuş yapıldığı yönündeki tespitleri kabul etmedi.

Darbe amacıyla hareket etmediğini, örgütsel bir planlamada yer almadığını savunan Yetkin, üzerine atılı "FETÖ yöneticiliği" suçlamasını da reddetti.

Duruşmaya, 10 Ağustos Pazartesi devam edilecek.


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