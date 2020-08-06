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Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, eski kurmay yarbay Engin Yetkin esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:03:04 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221'inci Filo Komutanı olan eski kurmay yarbay Engin Yetkin esasa ilişkin savunma yaptı.

Yetkin, darbe girişiminden bir gün önce amiri tarafından arandığını ve terörle mücadele harekatı kapsamında uçuş ekiplerini hazırlama talimatı aldığını belirterek, rutin olarak uçuş yapacak personeli belirlediğini iddia etti. Engin Yetkin, uçuş ekibi oluşturulurken personelin özel olarak seçilmediğini savundu.

Olay günü saat 23.00'te evinden üsse gittiğini ifade eden Yetkin, "Ulaştırma Harekat Merkezi'ne geldim, uçakların kalkışı ve geri üsse çağırılması saat 03.00 civarıdır. Bu 4 saatlik zaman dilimi içerisinde herhangi bir cebir ve şiddet olayına karışmadım." diye konuştu.

Engin Yetkin, Kayseri'den kalkan uçakların daha önce de benzer esaslarla sayısız sefer yaptığını, o gece de verilen görevin rutin esaslara göre yapıldığını ileri sürdü.

Üsten kalkan F-16 uçaklarına koordinat bildirdiğine dair bir durumun söz konusu olmadığını savunan Yetkin, ekibinin darbe girişimi kapsamında uçuş yapmadığını öne sürdü.

"Amirim olmayan kimseden emir almadım, o geceki tepkim ve davranışlarım herhangi bir suç teşkil etmemektedir." diyen Engin Yetkin, darbe eyleminin asli faili olmadığını iddia etti.

Mütalaadaki suçlamaları kabul etmeyen Yetkin, darbe girişimine katılmadığını, terör örgütü yöneticisi sıfatıyla yargılanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu öne sürdü.

Darbe kastıyla hareket etmediğini, bu yönde bir planlamanın içerisinde yer almadığını savunan Engin Yetkin, darbe girişimine karşı koyabilecek bir pozisyona ve rütbeye sahip olmadığını söyledi.

Mahkeme tarafından 2 gün esasa ilişkin savunma yapması için süre verilen Yetkin, adil yargılanmadığını ileri sürdü.

Engin Yetkin, savcılık mütalaasının dayandığı delilerin yok hükmünde olduğunu, bunlar esas alınarak yargılama yapılmasının hukuka uygun olmadığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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