Akıncı TİHA’nın test uçuşlarına devam ediyoruz

16. TÜBİTAK Effi ciency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte start veren Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada TİHA’nın iki prototipinin de beğeni topladığına dikkat çekti. Bayraktar, ayrıca “Farklı konfi gürasyonlarda iniş kalkış denemeleri yapıldı. O da başarıyla adım adım ilerliyor” diye konuştu. Bayraktar, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle önceki gün Aksaray’da gerçekleştirilen roket yarışlarına ilişkin olarak da “Tuz Gölü’nde adeta roket geçidi vardı. Ülkemizin her tarafından neredeyse 81 ilinden kendi roketlerini önce hayal edip, araştırıp, geliştirip üreten genç kardeşlerimiz yarıştılar. İnşallah onlar ülkemizin havacılıkta, uzay teknolojisinde önemli işlerine imza atacaklar” ifadelerini kullandı.