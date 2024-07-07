Akıncı TİHA Güdüm Testini Başarıyla Tamamladı: ASELSAN Elektronik Harp Sisteminde Güçleniyor!

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), başarılı bir atış testi gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Akıncı TİHA, ASELSAN-TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti'ni kullanarak hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, entegre edilen güdüm kitinin testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Aynı zamanda, ASELSAN tarafından yürütülen Helikopter Elektronik Harp Sistemi (HEWS) Projesi'nde de önemli bir ilerleme kaydedildi. AS-532 PII USAR helikopteri üzerinde gerçekleştirilen prototip entegrasyon ve test süreci başarıyla tamamlandı. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, sabit ve döner kanatlı platformlarda radar ve lazer güdümlü tehditleri tespit ederek uygun karşı önlemleri alarak hava araçlarının güvenliğini sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan kırk hava aracına HEWS entegrasyonu yapılarak elektronik harp kapasiteleri artırıldı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerle güçlenme hedefine önemli katkılar sağlıyor.

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