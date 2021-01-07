  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akıncı dizisinde büyük tuzak
Medya

Akıncı dizisinde büyük tuzak

ATV ekranlarında 2021 yılının ilk sürprizi olarak izleyicilerle geçtiğimiz Cuma akşamı buluşan Akıncı dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına geçecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:40:00 -

Köklerini Osmanlı’dan alan Akıncı dizisinin 2. bölümü de heyecan kasırgası altında geçecek. Büyük bir tuzağın içine çekilmekte olan Akıncı’nın mücadelesi ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşatacak.

Peki 8 Ocak Cuma akşamı dizinin 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar ve fragman: Köksal ve adamları Cevdet’in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

Cevdet, Akıncı’yı öldürerek Lukas’a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız’ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı’yı yakalamanın peşindedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Gündem

ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu

Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda..
Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap
Dünya

Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap

Amerika Birleşik devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme ça..
ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler
Dünya

ABD'de darbe girişimi sonrası flaş gelişme! Peş peşe istifa ettiler

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay