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Medya Akıncı dizi oyuncuları kimler?
Medya

Akıncı dizi oyuncuları kimler?

Akıncı dizisi oyuncuları | 1 Ocak 2021'de ekranlara gelecek olan Akıncı dizinini oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Akıncı dizisinde kimler oynuyor? | Akıncı dizisi konusu | Akıncı dizisi başrol oyuncusu kim?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:21:00 -
Akıncı dizi oyuncuları kimler?

Yeni bir dizi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Akıncı isimli dizi 1 Ocak 2021 Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Akıncı dizisinde kimler oynuyor?

Akıncı dizisinin konusu kim?

Akıncı bir kahramanlık hikayesi. Akıncı dizisinde bir kahraman yaşadığı şehri kötülüklerden korumaya çalışıyor. Kuzguncuk başta olmak üzere birçok semtte çekilen Akıncı dizisi, aksiyor sahneleriyle dikkat çekiyor.

Akıncı dizi oyuncuları kimler?

Akıncı dizisinini başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor.

Akıncı dizisi oyuncuları şöyle:

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan

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