Akıncı dizi oyuncuları kimler?
Akıncı dizisi oyuncuları | 1 Ocak 2021'de ekranlara gelecek olan Akıncı dizinini oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Akıncı dizisinde kimler oynuyor? | Akıncı dizisi konusu | Akıncı dizisi başrol oyuncusu kim?
Yeni bir dizi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Akıncı isimli dizi 1 Ocak 2021 Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Akıncı dizisinde kimler oynuyor?
Akıncı dizisinin konusu kim?
Akıncı bir kahramanlık hikayesi. Akıncı dizisinde bir kahraman yaşadığı şehri kötülüklerden korumaya çalışıyor. Kuzguncuk başta olmak üzere birçok semtte çekilen Akıncı dizisi, aksiyor sahneleriyle dikkat çekiyor.
Akıncı dizi oyuncuları kimler?
Akıncı dizisinini başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor.
Akıncı dizisi oyuncuları şöyle:
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Eren İnan