Akıncı, ağızları açık bıraktı

Hollanda kamu yayıncısı NOS’ta, Türkiye’nin İHA teknolojisindeki başarısı ve TEKNOFEST’i ele alan geniş bir analiz haber yayımladı. “Türkiye, giderek daha fazla ülkeye İHA satıyor” başlığıyla yayımlanan Mitra Nazar imzalı yazıda, İstanbul’daki TEKNOFEST’te gerçekleşen gösterilerin “ağızları açık bıraktığı” yazıldı. Muhabir, “Aralarında biri neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve açık farkla en çok dikkati O çekiyor” diyerek, AKINCI’nın gördüğü ilgiyi dile getirdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’dan da bahseden Mitra Nazar, “Türk İHA’larının hikayesi yaklaşık 15 yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, Amerikan üniversitesi MIT’den edindiği bilgilerle Türkiye’ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinin bir parçası oldu. Bu İHA’lar PKK savaşçılarına karşı mücadelede kullanılıyor. Ayrıca, Libya’da Türk destekli hükümet güçlerinin yanında konuşlandırıldılar. Ve geçen yıl dünya, Türk İHA’larının Dağlık Karabağ savaşında kullanıldığını gördü” derken Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın çok popüler olduğunu belirtti.

Daha fazla İHA satma peşinde

“İHA/SİHA programı, Türkiye’nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma mücadelesinin bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah ambargosu veya yaptırım durumunda ülkesinin hayatta kalabilmesi amacıyla silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptı” denilen yazıda, SİHA’ların savaş sahasında oyun değiştirici olarak ortaya çıkmasının, bölgede Türkiye’nin elini güçlendiğini ve Ankara’nın dünyaya “Türkiye, büyüklerle rekabet edebilecek güçlü bir ülke mesajını verdiği” aktarıldı. Yazıda, Türkiye’nin oluşan İHA pazarını doldurduğu, daha fazla İHA’yı satmaya istekli olduğu kaydedildi.