Akın Gürlek’ten bayram müjdesi: Cezaevlerinde ‘açık görüş’ kapıları açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, hükümlü ve tutuklular için "açık görüş" imkanı sağlandığını duyurdu. Yargı mensuplarının fedakâr mesaisine teşekkür eden Bakan Gürlek, bayramın başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda zulmün son bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Gürlek’in Ramazan Bayramı mesajında," Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın, toplumsal bağların güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Gürlek Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları dedi:

"Ramazan ayını uğurlayıp milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en güçlü şekilde hissettiğimiz Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz.

Kardeşliğimizin bir kez daha pekiştiği bayram vesilesiyle başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda süren zulmün ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum.

"RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yoğun bir mesaiyle çalıştılar. Hakimlerimiz, savcılarımız ve tüm Adalet Teşkilatı çalışanlarımız, avukatlarımız hakkın ve hukukun korunması adına büyük bir özveri gösterdiler.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın, toplumsal bağların güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz.

Bayramlar sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri Büyüklere hürmetin, küçüklere şefkatin zirveye ulaştığı bayramın manevi atmosferini hakkıyla idrak etmenizi diliyorum.

Başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyorum, Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

