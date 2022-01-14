Akın akın İslam'a koşuyorlar: ABD'den öğrenci olarak geldi, etkilenerek Müslüman oldu!

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenci olan 27 yaşındaki Anthony Anh Nguyen Müslüman olmak istediğini belirterek Manisa'nın Yunusemre İlçe Müftülüğüne başvurdu. ABD'nin Minnesota eyaletinden olan Anthony Anh Nguyen için müftülükte 'İhtida Merasimi' düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde konuşan Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, İslam dini hakkında bilgiler vererek Müslümanlığı seçen Anthony için İslam dinini en güzel şekilde yaşaması tavsiyesinde bulundu. Müftü Bakır, “Amerika vatandaşı Anthony kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz” dedi.

Merasim, Anthony'nin Kelime-i Şehadeti getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi. Müslüman olduktan sonra Emin Latif ismini alan Anthony'i tebrik eden Müftü Nedim Bakır, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan İngilizce Kur'an-ı Kerim Meali ile İslam dinine dair çeşitli kitaplar hediye etti.

Müslüman olduktan sonra Emin Latif Nguyen ismini alan Anthonny, Manisa'daki hayatı boyunca Müslümanlıktan etkilendiğini belirterek din değiştirdiğini söyledi.