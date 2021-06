Akıllı telefonunuz daha uzun yaşasın

Şu bir gerçek ki, akıllı telefonlar dövize endeksli oldukça fiyatlarının sürekli artacağı kuralı hiçbir zaman değişmeyecek. Biz telefonları hala yirmi yıl öncesindeki gibi sadece arama amaçlı kullanıyor olsak, belki o kadar sorun olmazdı ama artık bir telefonu kırdığımızda; e-postamız, takvimimiz, yol bulucumuz, kameramız, iş yükümlülüklerimiz, aile iletişimimiz ve sosyal etkileşimlerimiz sekteye uğruyor. Bu durumda kesinlikle “sağ kolumuz” olan cep telefonlarımızın başına kötü bir şey gelmesini nasıl önleriz diye sorarsanız, 8 maddede cevaplamak mümkün.

1. Telefonunuzu korumak için kaliteli bir kılıf kullanın

Suçlusu yer çekimi değil ama telefonların yere düşerek kırılıp bozulma ihtimali yüksek. Çünkü onu hep elimizde tutuyoruz ve bazen aynı anda başka şeyler de yapmak gerekince veya en ufak bir dikkatsizlikte görünmez kaza gerçekleşiyor. Tak, bir bakıyoruz telefon yerde. Genelde dış görünüşünde bir sorun olmuyor, ama fonksiyonlardan birinin çalışmadığını tam da o fonksiyona canhıraş bir şekilde ihtiyacımız olduğunda çalışmadığını fark ediyoruz. “Ah neden bu telefona bir kılıf almadık ki?” Bu nokta önemli; çünkü cep telefonumuzu korumak için akla ilk gelecek yöntem sağlam bir kılıf edinmek olmalıdır. Kılıfla telefonunuz her türlü darbeye karşı en iyi korumaya sahip olur. Ayrıca, telefon ekranınızı iyi bir ekran koruyucuyla kaplattığınızdan emin olun. Temperli bir cam ekran koruyucu kullanmak size ek bir güvenlik ve iç rahatlığı sağlayacaktır. Bir kılıfla diğerinin arasında on kat fiyat farkı olabilir; ayrıca renkler ve zevkler tartışılmaz olduğu için piyasada on binlerce çeşit seçenek bulunabilir; yani seçim konusunda geniş bir yelpazeyle karşılaştığınızda yılmayın; lütfen bir tane edinin.

2. Telefonunuzu doğru şekilde saklayın

Telefonunuzu, cep telefonu yuvası olan bir çantada, delik olmayan pantolon cebinizde veya mümkünse derince bir fermuarlı cepte tutmaya özen gösterin. Telefonlar sürekli olarak gevşek ceplerden fırlayarak düşer. İkinci bir düşürme tekniği telefonunuzun köşelerinin cebinizi delme potansiyelidir ki cepte önce küçük bir delik açan telefon, siz eğer müdahale etmezseniz o deliği zamanla büyüterek o delikten geçmeyi ve göstere göstere yere düşüp kırılmayı eninde sonunda başaracaktır. Arka cebinizde unuttuğunuz telefonunuzun üstüne oturup ekranını kırma ihtimaliniz de var; aman telefonunuzu arka cebinize koymayın; böyle bir alışkanlık edinmeyin; edinenleri de mutlaka dostça uyarın.

3. Telefonunuzun içini temiz tutun

Telefonunuzun yazılımı konusunda yapacağınız hatalar size pahalıya patlayabilir. Bu sebeple yazılımını firmanın kendi önerdiği şekilde yapmak ve güncel tutmak önemlidir. Telefonunuzu arada yeniden başlatmak, telefonu hızlandırır, pil ömrünü iyileştirir ve geçici belleği temizleyerek rahat çalışmasını sağlar. Ayrıca telefonunuzu ara sıra tamamen kapatmalısınız. Böylece yalnızca ona değil kendinize de nefes aldırmış olursunuz. Sessizlik iyidir. Bu harala gürele hayatta pek farkına varamasak da, o sessizlikte siz kafanızı dinlerken telefonunuzun devreleri de kendini toplar, hayatını uzatır.

4. Asla telefonunuzla uyumayın

Telefonunuzu gece yastığınızın altına koymak tehlikelidir. Mümkünse telefonunuzu her zaman gündüz ve yanıcı olmayan bir yüzeyde şarj etmelisiniz. Telefonunuz vücudunuzun ısısından, yastıklardan, battaniyelerden, şarj cihazının gücünden ve hatta arka planda çalışan uygulamalardan dolayıısınabilir. Bu ısınma kötü sonuçlar doğurabilir ve yangın riski yaratabilir. Altın kural şudur: Hiçbir elektronik devre, ısınmışken iyi performans göstermez, onu serin tutun ve telefonunuzla geceleri mümkünse aynı odada uyumayın. Bu hem sizin uyku kalitenizi artıracak, hem de nispeten daha serin bir ortam olan oda dışı sıcaklığı sayesinde telefonunuzun yaşam süresi uzayacaktır.

5. İdeal telefon sıcaklığı

Telefonunuzu üretici firmanın önerdiği sıcaklıklar arasında tutmak, ömrünü uzatmak için çok önemlidir. Aşırıısınma, pil sorunlarına, güç sorunlarına ve donanımın hasarlarına neden olabilir. Aşırı soğuklar hasara neden olmasa da pilinize zarar verebilir. Her iki durumda da çoğu akıllı telefon bir hasar meydana gelmemesi için kendini kapatmaya çalışır. Bir akıllı telefonla bu konuda ters gitmeyin. Telefonu aldığınızda kutudan çıkan el kitapçığı bundan dolayıönemlidir. Bu bilgi o kitapçıkta rakamlar da verilerek en somut şekilde yazar. Finansal okuryazarlık, siyasal okuryazarlık gibi terimlerden çok bahsedildiği bu günlerde cep telefonu okuryazarlığından da bahsedilmesi gerekebilir.

6. Akıllı telefonunuzu doğru şekilde tutun

Telefonu ilk aldığınız hafta gözünüz gibi baktınız ama sonra gevşemeye başladınız. Gevşemeyin. Bu konuda bir teknik direktörümüz olsa bize mutlaka “mo-ti-vas-yon” derdi. Çünkü telefonla konuşmak, belli bir ergonomide olan bu cihazları tamamen kontrol altına aldıktan sonra yapılabilir. Telefonlar gitgide büyüdükleri için artık çift elle tutmamız şart olmuş durumda. Tel elde kullanırken telefonu düşürmeniz büyük bir olasılık. Üstelik sürekli büyüyen ve dolayısıyla ağırlaşan telefonlar düştüğünde daha çok zarar görüyor. Ayrıca telefonunuzu kullanmıyorken güvenli ve düz yerlere koyduğunuzdan emin olun. Evcil hayvanların ve çocukların kolayca ulaşamayacağı yerleri seçmeye özen gösterin.

7. Telefonunuzu bazen evde bırakın

Telefona ihtiyacınız yoksa arabada veya evde bırakmayı deneyin. Akıllı telefonlarımızdaki kameralar yüzünden telefonlarımızı her heyecan verici maceraya götürmek ister olduk ancak bazen en güvenli seçenek onları hiç yanımıza almamak olabilir. Arkadaşlarınızın sevimli fotoğraflarınıçekebilmek için telefonunuzu sahile götürmek eğlenceli olsa da, tuzlu su, güneş ve kum akıllı telefonların ömrü için iyi değillerdir. Bir örnek de alışveriş merkezlerinden verelim: Cep telefonuyla bir AVM’ye gireceğiniz zaman onu mutlaka kapıdaki güvenlik kontrolü nedeniyle metal detektöründen geçirmek için cebinizden çıkarmak zorunda kalacaksınız. İşte en tehlikeli anlardan biri budur. Telefonun kayıp düşme ve hasarlanma ihtimalinin bu tip özel noktalarda zirve yaptığını lütfen unutmayın.

8. Daima orijinal şarj aletiyle şarj edin

Kesinlikle orijinal veya sertifikalı kabloları ve şarj aletlerini kullanmaya çalışın. Diğer kablolar cihazınıza ne kadar akım gideceğini doğru hesaplayamadığı an sizi üzecek bir fatura ile karşılaşabilirsiniz. “Uyumlu” adı verilen ve fiyatı bir miktar daha ucuz olabilecek yan sanayi ürünlerini almak istiyorsanız birkaç ayrı kanaldan tavsiye almayı unutmayın.Belki orijinal ürünler ilk anda daha pahalı gibi gözükebilir fakat cihazınızın daha uzun süre kullanılabilmesi, aslen fiyata değil “fiyat bölü zaman” parametresine bakmamızın daha doğru olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca “pahalı” kelimesi görecelidir ve internetteki epey.com gibi karşılaştırma motorları, indirimkodu.com gibi kupon motorları veya donanimhaber.com gibi teknolojik alet ve yedek parçalarının incelenip tartışıldığıforumları takip ederek “bilgi paradır” sözünü doğru çıkarmak mümkündür. Hiçbir şey ucuz bir şarj aleti nedeniyle bozulup sıfırlanabilecek bir akıllı telefondan ve bir daha geri gelmeyecek verilerinizden daha pahalı değildir.

Bu arada tabii ki tüm bu ipuçlarına rağmen kazalar olabilir ve bu dünyanın sonu değildir. Her elektronik cihazın, siz onu bozup kırmasanız da mutlaka bir ömür süresi ve yaşam eğrisi bulunur. Bu nedenle her türlü teknolojik aleti kullanırken B planınızı yapmayı unutmayın. Mesela telefondaki verilerinizi mutlaka yedekleyin. Ne kadar süre aralıklarıyla yedekleyeceğiniz sizin o verilere ne miktarda değer atfettiğinizle alakalıdır. Sabah güzel fotoğraflar çektiyseniz akşam onların bir de yedeğini alın. Teknoloji okuryazarlığınızı sürekli okuyarak güncel tutmayı da unutmayın.