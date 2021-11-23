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Kadın - Aile Akıllı telefonlar şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor
Kadın - Aile

Akıllı telefonlar şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor

Şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere bu yıl başlatılan “Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” kampanyası bağışlarla büyümeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:47:00 - 2021-11-23 11:20:14
Akıllı telefonlar şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere bu yıl başlatılan “Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” kampanyası bağışlarla büyümeye devam ediyor.

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle “Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” mottosuyla başlatılan kampanya devam ediyor. Kadına şiddetle mücadeleye katkı sağlamak için tasarlanan kampanya kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Türkiye’nin 69 ilindeki Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi’ni arayarak evlerinden teslim edebiliyor. Teknosa’nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilen akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrılar analiz edildiğinde, kadına şiddet vakalarının bu yıl artışta olduğu ortaya çıkıyor. Ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu yüzde 91 ile kadınlar olurken, kadınları çocuklar izliyor. Vakalarda fiziksel ve psikolojik şiddet öne çıkmakla birlikte gelen çağrılarda sosyal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ihbarları da azımsanmayacak oranlarda yer alıyor. Hem TKDF hattına gelen çağrılarda hem de araştırmalarda kadınların teknolojiye erişimlerinin kısıtlı olduğu da dikkat çekiyor.

Pandemi döneminde tüm dünyada artan kadına şiddetle mücadelede farkındalığı ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen akıllı telefon bağış kampanyasına bireylerin yanı sıra kurumlar da katılabiliyor.


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