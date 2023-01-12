Akıllı telefonla enerji tasarrufu mümkün

Günümüz dünyasında akıllı telefonlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak tüm gün enerji tüketiyor. Mesajlaşmaktan yemek siparişine, fotoğraftan haritalara kadar neredeyse her şey için onları kullanıyoruz. Peki küçük önlemlerle akıllı telefonlarda enerji tasarrufu yapılabilir mi? Günde 10W yani tasarruflu bir ampül kadar enerji tüketen akıllı telefonlarla bu mümkün mü? Dünyada 5 milyar, Türkiye’de ise 55 milyon akıllı telefon bulunduğunu düşününce evet. Sadece ışıkları söndürmek yerine yılın tamamında akıllı telefonlarda enerji tasarrufu yapmak daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir adım olabilir.

Türkiye’nin önde gelen enerji teknolojileri ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, Enerji Verimliliği Haftası’nda herkesi sürdürülebilir bir dünya için verimliliğe davet ediyor. ‘Bizce Mümkün’ mottosuyla daha yaşanılabilir bir dünya için çalışan YEO’ya göre aşağıdaki bazı ayar ve önerilerle herkes enerji tasarrufu yapabilir. Böylece daha yeşil bir dünyaya yaklaşmak mümkün olabilir:

Güç tasarrufu ayarını açın:

Akıllı telefonların enerjisini korumanın en etkili yolu içindeki güç tasarrufu modunu kullanmak. Bu özellik, verimli bir şekilde çalışmak için gereken en az miktarda enerjiyi tüketmek için ayarları otomatik olarak değiştiriyor.

Telefonu uyurken kapatın:

Geceleri telefonu kapatmak pilden tasarruf etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel bir gece uykusu olasılığını da artırır.

Aşırı sıcak ve soğuğun etkisi:

Telefonu aşırı sıcak veya soğuk ortamda uzun süre bekletmek bataryayı olumsuz etkileyebilir. Soğuk havalarda telefonunuzu cepten çok sık çıkarmamak ve yaz sıcağında gölgede kullanmak faydalı olabilir.

Ekran süresini kısaltın:

Telefonda ekran fazla enerji kullanır. Korumanın en etkili yolu, kullanılmadığında ekran zaman süresini kısaltmaktır. Tüm akıllı telefonlarda, belirli bir süre işlem yapılmadığında ekranı kapatmaya izin veren ayarlar var. En fazla enerjiyi korumak için 30 saniyeye veya bir dakikaya ayarlamak fayda sağlayacaktır.

Duvar kağıdı bile önemli:

Koyu duvar kağıtları, pilin çok sayıda renkli pikseli aydınlatması gerekmediğinden daha az enerji kullanır. Buna karşılık, koyu pikseller yanmaz ve bu nedenle önemli ölçüde daha az güç gerektirir. Ayrıca ekran parlaklığını azaltmak da enerji kullanımını düşürür.

Dolduğunda şarjdan çıkarın:

Yüzde 100 şarj olan telefonları şarjdan çıkarmak gerekir. Çünkü voltaj ve sıcaklık stresini artırarak pil performansını etkilerken enerji tüketmeye de devam eder. Şarj dolduğunda adaptörü fişten çekmek de tasarruf sağlar.

GPS’i kullanırken açın:

Harita uygulamaları nerede olduğunuz takip etmek için GPS kullanır. Ancak gerekmediğinde ya da sürekli açık kaldığında enerji tüketir. GPS kullanan bir uygulama kullanmıyorsanız konum takibini kapatın.

Titreşim ve bildirimleri kısın:

Telefonda gün boyu onlarca kez çalan bildirim ve titreşimler önemli miktarda enerji tüketir. Üstelik sadece enerji değil dikkati de tüketirler. Farkında olmadan telefonumuzu elimize almamıza neden olarak cep telefonu bağımlılığına katkıda bulunurlar.