Akıllı telefon ve konsol fiyatları uçtu

TeknolojiOku – Yorum’un yeni bölümünde akıllı telefon ve konsollara ilişkin yorumlar yapıldı.

Son dönemde akıllı telefon ve konsol fiyatları muazzam derecede arttı. Elbette bu durumun birden fazla nedeni var. Lakin en önemlileri yükselen kurlar ve ağır vergi şartları. Artık ucuz dediğimiz Xiaomi, Oppo gibi markalar bile 8000 TL, 10000 TL gibi fiyatlardan telefon satmaya başladı. Peki bu işin sonu nereye varacak?

Bir diğer konu ise konsol ve oyun fiyatları. Malum önümüzdeki dönemde yeni nesil konsollar satışa sunulacak. Şimdilik sızdırılan fiyat bilgileri bu konsolların 500 dolarlık etikete sahip olacağı yönünde. Peki bu 500 dolarlık etiketin ülkemize yansıması ne olacak? Aslında tahmin etmek pek de güç değil. Muhtemelen 5000 TL ile 6000 TL arasında.

İş bu kadarla da bitmiyor. Bu kadar parayı konsola verdikten sonra bir de oyun için para ödemek var. Malum şimdi bile konsol oyunları 400 ile 500 TL arasında.