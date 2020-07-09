Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmeli?

Bir akıllı telefon alacaksanız ilk olarak bir bütçe belirlemeniz gerek. Bu konuda rahat olmanızda fayda var. Giriş, orta ve üst segment olmak üzere fiyat-performans konusunda başarılı olan birçok seçenek bulunmakta.

Bir diğer nokta ise işletim sistemi. Bu bağlamda pek fazla seçeneğiniz yok. Öyle ki yalnızca Android ve iOS seçeneklerinin bulunduğunu da söyleyebiliriz. Apple'ın kendi işletim sistemini üretmesinden dolayı iOS tabanlı akıllı telefon almak istiyorsanız tek seçeneğiniz iPhone. Eğer Android bir telefona sahip olmak istiyorsanız ürün yelpazesi oldukça genişliyor.

Tüm bunları geride bırakırsak akıllı telefon alırken en dikkat etmeniz gereken durumların başında cihazın donanım özellikleri geliyor.

Telefonunuzun performansı konusunda önemli etkenlerden olan işlemci ve RAM bu bağlamda dikkat etmeniz gereken ciddi hususlardan.

8 GB veya 16 GB seviyesindeki telefonlardan kaçının

Cihazın depolama alanına gelirsek 8 GB veya 16 GB seviyesindeki telefonlardan kaçının. Zira dosya boyutlarının hızla arttığı bu dönemde verilerinizi saklamak zor olacaktır.

Ekran boyutu ise tamamen kullanıcının tercihi. Ancak telefon üreticilerinin genel olarak büyük ekranlı telefon çıkardığını düşünürsek büyük ekranlı cihazlar kaçınılmaz oluyor.

Ekranın çözünürlüğü ise en az boyutu kadar önemli. Gün ışığındaki performansı ve renkleri doğru bir şekilde sunmasdikkat ı etmeniz gereken etkenlerden. Bunun yanında tercih edeceğiniz telefonun Full HD çözünürlükte ekrana sahip olup olmadığını da göz önünde bulundurun.

Fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıların en dikkat ettiği bölüm ise kamera çözünürlükleri. 48 megapiksele kadar çıkan bu rakamlar aslında kameranın sunduğu netlik konusunda pek bir önem sarf etmiyor. Bu konuda dikkat etmeniz gereken nokta kullanılan lens ve sensörün kalitesi.

En doğru sonucu almak için ise satın almak istediğiniz ürünü herhangi bir teknoloji mağazasında deneyimleyebilirsiniz.

Yanınızda sürekli bir Powerbank taşımak istemiyorsanız pil ömrü dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan.

Oldukça can sıkabilen bu durum kullanılan bataryanın haricinde cihazın işletim sisteminden de etkilenebiliyor. Çünkü güncel iOS veya Android işletim sistemine sahip telefonlarda yapay zeka teknolojisiyle beraber pil seviyesi daha iyi bir şekilde kontrol edilebiliyor.