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Dünya Akıllı telefon alan Yahudi genç Haredi Yahudileri tarafından darp edildi
Dünya

Akıllı telefon alan Yahudi genç Haredi Yahudileri tarafından darp edildi

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 03:39:00 -

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.

Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.

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