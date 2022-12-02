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Otomotiv ‘Akıllı Şehirler’ için startupları destekleyecek
Otomotiv

‘Akıllı Şehirler’ için startupları destekleyecek

Togg, Plug and Play iş birliğiyle kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri konusunda startuplara sunduğu ekosistemi genişletiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 10:18:00 -
‘Akıllı Şehirler’ için startupları destekleyecek

Togg, temmuz ayında Almanya Stuttgart’ta düzenlenen Startup Autobahn Expo 2022 etkinliğinde duyurduğu Plug and Play iş birliğini farklı alanlarla büyütüyor. Plug and Play ile uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı’nı başlatıp, yine Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan Startup Autobahn’a üye olan Togg, şimdi de Türkiye’de “Akıllı Şehirler” programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye oldu. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreniyle Togg, Türkiye’de akıllı yaşam çözümlerini geliştirecek startupları destekleyecek.

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