‘Akıllı Şehirler’ için startupları destekleyecek

Togg, temmuz ayında Almanya Stuttgart’ta düzenlenen Startup Autobahn Expo 2022 etkinliğinde duyurduğu Plug and Play iş birliğini farklı alanlarla büyütüyor. Plug and Play ile uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı’nı başlatıp, yine Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan Startup Autobahn’a üye olan Togg, şimdi de Türkiye’de “Akıllı Şehirler” programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye oldu. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreniyle Togg, Türkiye’de akıllı yaşam çözümlerini geliştirecek startupları destekleyecek.