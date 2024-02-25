Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yeni akıllı bilekliği Xiaomi Smart Band 8 Pro’yu tanıttı. Cihaz, Avrupa’da 69 euro (Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Peki Xiaomi Smart Band 8 Pro hangi özellikleri ile öne çıkıyor?

Xiaomi Smart Band 8 Pro özellikleri!

Xiaomi Smart Band 8 Pro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, 1.74 inç büyüklüğünde, 336 x 480 çözünürlüğe sahip AMOLED ekranı. 60Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık değeri ile net ve canlı bir görüntü sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anlarda bilgilere kolayca erişebilmesini sağlayan her zaman açık ekran özelliğine sahip.

22.5 gram ağırlığı ve alüminyum malzeme kullanımı ile hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunan Xiaomi Smart Band 8 Pro, kullanıcıların günlük aktivitelerinde rahatça kullanabileceği bir aksesuar. Cihazın 289 mAh kapasiteli pilinin tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunması, sık şarj etme ihtiyacını azaltıyor.

Cihaz, NFC özelliğine ek olarak sahip olduğu GPS desteği sayesinde, koşu gibi aktiviteler sırasında konum takibi yapılmasını sağlıyor. Ayrıca 150 farklı antrenman modu ile sporcuların ve fitness meraklılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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Sağlık takibi özellikleri arasında SpO2 ölçümü, uyku takibi, nabız takibi gibi önemli fonksiyonlar yer alıyor. Ayrıca, ışık sensörü sayesinde çevresel ışığa göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Suya dayanıklılık konusunda da kullanıcıları memnun edecek olan Xiaomi Smart Band 8 Pro, 5 ATM suya dayanıklılık derecesi ile yüzme gibi su sporlarında da güvenle kullanılabilecek.

Mikrofon ve hoparlör gibi sesli iletişim özelliklerinin bulunmadığı cihaz, özellikle spor ve sağlık takibi konularında kullanıcılarına geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.