"Akıllı olan şu dönemde gayrimenkule yönelir"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bütün inşaat sektöründe şu anda en büyük problemin nakit dengesinin bozulması olduğunu, bunun için bu işi ciddi olarak yapan firmalara muhakkak bankaların destek vermesi gerektiğini, aksi takdirde bankaların elinde çok sayıda gayrimenkulün yarım kalabileceğini belirterek, "Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir." dedi.

Adnan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polat Grubu açısından 2018'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019'a ilişkin beklentilerini paylaştı.

Polat, bu yıl turizm ve sanayi tarafında şirketlerinin döviz girdisi olduğu için bir sıkıntı yaşamadığını ancak kur ve faizlerde yaşanan yükselişin fiyatlara yansıtılamaması ve talepte yaşanan daralma nedeniyle gayrimenkulde beklentilerinin etkilendiğini ifade etti.

Grup olarak, 2018'de hedeflerine ulaştıklarını, bazı şirketlerde bütçelerin üstüne çıktıklarını aktaran Polat, "Grubumuzun 2018 toplam cirosu yaklaşık 2,4 milyar TL olacak. Tabii özellikle sanayi ürün ihracatı ve turizm gelirlerimizin ciromuza büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. 2019'da ise ciromuzun 2,9 milyar TL civarında olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

2019 için enflasyonu göz önünde bulunduran bir büyüme hedeflerinin olduğunu, bütçelerini de buna göre hazırladıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"2019'da başladığımız işleri bitirmeye çalışacağız. Enerjide yenilenebilir enerji yatırımlarımıza yurt içinde ve yurt dışında devam ediyoruz. Rüzgar enerjisinde 7 farklı sahada kazandığımız 462,9 megavatlık kapasite için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ki bu aşağı yukarı 500 milyon dolarlık bir yatırım demek. Ayrıca, şu anda elimizde lisansları olan 200 megavatlık bir kapasitemiz var. Bununla birlikte 2019'da enerjide toplam 700 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz."

Polat, yıllardır enerjinin yerli kaynaklardan temin edilmesini savunduğunu vurgulayarak, rüzgar ve güneş enerjisinde hızın kesildiğini, yeniden aynı temponun yakalanması gerektiğini söyledi.

Almanya ile Türkiye'nin aynı dönemde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına başladığına işaret eden Polat, Almanya'nın, güneş kapasitesinin daha az olmasına karşın şu anda çok daha iyi konumda bulunduğuna işaret etti.

- "Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki fırsatları değerlendiriyoruz"





Adnan Polat, 2018'de Piyalepaşa İstanbul'da 220 daireyi teslim ettiklerini, aralık ayı içinde 190 dairenin daha teslimatının gerçekleştirildiğini belirterek, "2019'da Piyalepaşa İstanbul projesinin ilk iki etabı olmak üzere konut kısmını tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Üçüncü etabı da 2020'de bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sanayi tarafında modernizasyon yatırımları yaptıklarını, turizmde otellerin tamamen yenilenmiş vaziyette olduğunu anlatan Polat, şunları ifade etti:

"2018'de planladıklarımızı aşağı yukarı yaptık ama önümüzdeki 6 ayın seçimlerden dolayı sakin geçeceğini düşünüyoruz. Hükümetimizin yeni yılda alacağı ekonomik kararlar, açıkçası 2019'da bizim yol haritamızı gösterecek. 2019'da mevcudu ve başladığımız işleri bitirip biraz da önümüzü gördükten sonra yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Yani 2019'da amacımız, mevcudu sağlıklı bir şekilde yara almadan ileriye götürmek."

Polat, üretim şirketlerinde teknolojik yenilenmeye yönelik yatırımlar yapmaya devam edeceklerini, bu yatırımların tamamının mevcut tesislerin verimliliğini artırıcı yönde olacağını söyledi.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde katma değeri yüksek ürünler üretmeyi sürdüreceklerini ifade eden Polat, "Fabrikalarımızı geliştirmek, teknolojiyi yükseltmek amacıyla bizim açımızdan büyük sayılmayacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz ancak bu yatırımlar kapasite artırıcı olmaktan çok kalite artışına, verimlilik ve ürün segment değişikliğine yönelik yatırımlar olacak." diye konuştu.

Polat, yurt dışında özellikle Macaristan'daki faaliyetlerine odaklandıklarını ancak Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki fırsatları da değerlendirdiklerini bildirdi.

- "Bankaların elinde yarım kalan çok sayıda gayrimenkul olabilir"





Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polat, konut sektörü açısından için 2018'in, beklentilerin altında bir yıl olduğunu belirterek, her şeye rağmen gayrimenkulde konut satışı açısından bir önceki yıl ile hemen hemen aynı rakamlara ulaşılacağını ya da bu rakamların çok az gerisinde kalınabileceğini söyledi.

Ancak esas sorunun bu olmadığına işaret eden Polat, "Son 5-6 ayda satışların azalması ve nakit akış dengesinin bozulması, gayrimenkul sektörünü zorladı. Bütün inşaat sektöründeki en büyük problem şu anda nakit dengesinin ve gelir ve gider dengesinin bozulması. Bunun için bu işi ciddi olarak yapan firmalara muhakkak ki bankaların destek vermesi lazım. Yoksa bankaların elinde yarım kalan çok sayıda gayrimenkul olabilir." ifadelerini kullandı.

Polat, gayrimenkul sektörünün birçok sektörle bağlantısı bulunduğunu, yaklaşık 200 alt sektörü etkilediğini ve çok sayıda kişiyi istihdam ettiğini anlattı.

Gayrimenkul sektöründeki yavaşlamanın, hem istihdamı hem sanayi sektörünü olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Buna mahal vermeden, hem bankaların daha çok destek olması hem de hükümetimizin bu yönde sektörü desteklemesi gerekiyor. Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir. Biz bunları yaşadığımız vakit 100 liralık değeri olan bir mal 50 liraya satılıyor. Bugün alan 2 sene sonra 100 liraya satıyor. Bu, yatırımcı için hem fırsat hem de bir imkan. Bunu kullanmaları lazım. Benim arzu ettiğim; faiz ve enflasyonun düşmesi, dövizin TL karşısında fazla değer kazanmaması ve Türkiye'de ekonomik istikrar olması... Bu istikrarın oluşması lazım ki biz de önümüzü görüp buna göre gelecekle ilgili plan yapalım."

- "Bu dönemde çalıştıracak iyi taşeron bulmak zor"





Adnan Polat, Piyalepaşa İstanbul’da satışların devam ettiğini aktararak, "Şu anda bu konuyu iyi değerlendiren gelip daire alıyor. Ben tavsiye ediyorum. Konuta yatırım yapmaları lazım, daha ucuzunu bulamazlar." dedi.

Piyalepaşa İstanbul'da konut satışlarında yüzde 60 ilerleme yakaladıklarını belirten Polat, imalatta ise yüzde 50 seviyelerinde olduklarını bildirdi.

Polat, bu dönemde çalıştıracak iyi taşeron bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece gayrimenkulde değil, her sektörde taşeronlarda sıkıntı bulunuyor. Taşeronlar tek firmayla iş yapmıyor, çalıştıkları, hizmet verdikleri onlarca iyi firma, marka var. Taşeronların çalıştığı birkaç firmada sıkıntı olduğu vakit, doğal olarak bu bizim taşeronumuza da yansıyor. Bu sefer taşeron sizin yaptığınız ödemenin bir kısmını diğer tarafa kaydırdığı vakit sizin işiniz aksıyor. Açıkçası şu anda çalıştıracak iyi taşeron bulmak zor. Biz de çok sayıda taşeronla çalışıyoruz. Bunların çoğu elbette ki iyi taşeronlar ancak içinde bulunduğumuz konjonktürden dolayı zorlanan taşeronlarımız da yok değil. Hatta bazı işleri sadece taşeronla değil, biz kendimiz parça parça yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi çok sayıda konkordato ilan eden firma var. Bu sıkıntıların üstesinden gelmek için kaynak aktarmak lazım."

Dünyanın birçok ülkesinde zaman geçirdiğine işaret eden Polat, Türkiye'nin dünyadaki ayrıcalıklı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Polat, birlik ve beraberlik içinde mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz büyümeli ve kalkınmalıyız, insanlarımızın da daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamalıyız. Şu 40 yıla baktığımızda hep iki ileri, bir geri gittik. Artık hep ileri gidelim. Onun için de bunu yapacak gücümüz ve kapasitemiz var. İnanmalı ve mücadele etmemiz gerek. İnanalım ve mücadeleye devam edelim." şeklinde konuştu.



