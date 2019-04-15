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Akıllı lens nasıl takılır | Akıllı lens zararlı mı

Akıllı lens vesilesiyle yakını net göremiyorum uzağı ise hiç göremiyorum demeye son. 5 dakikalık bir ameliyatlarla akıllı lenslerle hayatınızın sonuna kadar uzağı yakını cam gibi görebiliyorsunuz. Miyop hiper asipmat göz sorunlarından hayatınızın sonuna kadar akıllı lens sayesinde kurtulabilirsiniz. Peki Akıllı lens zararlı mı? Akıllı lens nasıl takılır? Akıllı lens fiyatları nedir?

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:13

Akıllı lens vesilesiyle yakını net göremiyorum uzağı ise hiç göremiyorum demeye son. 5 dakikalık bir ameliyatlarla akıllı lenslerle hayatınızın sonuna kadar uzağı yakını cam gibi görebiliyorsunuz. Miyop hiper asipmat göz sorunlarından hayatınızın sonuna kadar akıllı lens sayesinde kurtulabilirsiniz. Peki Akıllı lens zararlı mı? Akıllı lens nasıl takılır? Akıllı lens fiyatları nedir?

Türkiye’de son zamanlarda hayatımıza giren ve iyice yayılmaya başlayan akıllı lens uygulaması göz rahatsızlığı yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Akıllı lens teknolojisi operasyondan sonra göz içerisine yerleştirilen çok odaklı yakın, ara ve uzak mesafeyi net gösteren lens ömür boyu gözün içerisinde kalıyor. Akıllı lenslerin en büyük özelliği bilinen lenslerin ötesinde sürekli çıkartılıp takılmıyor. Gece gündüz yedi yirmi dört saat her daim gözümüzün içinde hayatımızın sonuna kadar kalabiliyor.

Temizlenmesi ya da değişmesi gereken periyotlarda olmayan akıllı lensler hastanın yaşından bağımsız olarak hastanın ölümüne kadar gözlüksüz tüm mesafeleri görmeye yarayan bir uygulamadır. Peki akıllı lens nasıl takılır? Akıllı lensi takmak için yapılan ameliyat sadece beş dakika sürmekte. Ameliyat sırasında hasta hiçbir şey acı hissetmiyor. Akıllı lens takıldıktan sonra da ne bir ağrı ne de bir sızı hissedilmekte. 

Hastanın durumuna göre bu 3 seçenek lensten biri tercih edilmektedir. Akıllı lens kullanmak için hastaya önce standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyatı gibi 10-15 dakika kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün taburcu edilmektedir.

Hastanın yaşam kalitesini artıyor

Monofokal yani tek odaklı lens takılan hastalar ameliyat sonrası uzak için gözlüğe çok ihtiyaç duymasa da yakın için gözlük kullanmaları zorunlu olabilmektedir. Trifokal mercek takılan hastalar ise ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. Uygun hastalara öncelikli olarak trifokal mercekler önerilmeli ve gereksiz ameliyat riski de ortadan kaldırılmalıdır.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:13
  1. Akıllı lens nasıl takılır
  2. Akıllı lens nedir?
  3. Akıllı lens kimlere uygulanır?
  4. Akıllı lens zararları var mı
  5. akıllı lens zararlımı

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