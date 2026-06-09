GALAXY CİHAZ EKOSİSTEMİNDE HER CİHAZ, YAPAY ZEKA DENEYİMLERİ SUNACAK ŞEKİLDE OPTİMİZE EDİLİYOR: Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, Samsung'un yapay zeka vizyonu için yeni akıllı gözlüklerin önemli bir adım niteliğinde olduğunu belirtti. Kim, "Galaxy cihaz ekosisteminde her cihaz, kendi formuna en uygun ve benzersiz yapay zeka deneyimleri sunacak şekilde optimize ediliyor. Yeni yapay zeka form faktörü olarak tanıttığımız gözlüklerle, Galaxy cihaz ekosistemini daha da genişletiyoruz." ifadelerini kullandı. Google Android XR Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shahram Izadi de akıllı gözlüklerin, yapay zekayı günlük yaşamda daha kullanışlı ve erişilebilir hale getirme konusunda Samsung ile paylaştıkları vizyonun güçlü bir yansıması niteliğinde olduğunu aktardı. Izadi, Hem Google'ın yapay zekası ile Android ekosisteminin en iyi özelliklerini hem de Samsung'un mobil donanım alanındaki tecrübesiyle Gentle Monster ve Warby Parker'ın üstün tasarımlarını bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Bu adımla, kullanıcıların daha doğal ve ellerini kullanmadan bağlantıda kalmasını, aynı zamanda şık olmasını destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.