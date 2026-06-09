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Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük Vincenzo Italiano tüm gereksizleri temizleyecek! Bir zamanlar hem öğretmen hem patrondu: Şimdi sokaklarda yaşıyor! Beşiktaş'ta hedef belli oldu! 3 bölgeye transfer geliyor Yılda sadece bir kez akıyor! Ağ Nene'deki gizemli su yeniden ortaya çıktı İstanbul'da korkutan yangın Zeytin çekirdeklerinin ne işe yaradığını kimse bilmiyor: Öyle bir şey yaptı ki... Yıllardır çöpe gidiyor
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Foto - Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gentle Monster ve Warby Parker markalarıyla geliştirilen gözlükler, akıllı telefonların yardımcı cihazı olarak tasarlandı. Gentle Monster, yenilikçi ve zarif bir estetiğe sahip modeller sunarken, Warby Parker ise zarif ve eskimeyen tasarım anlayışını ön plana çıkarıyor. Gözlükler, kullanıcıların sesli etkileşim yoluyla yardım almasına ve telefonlarıyla akıcı bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyan alışılmış tasarımlara sahip olmasıyla öne çıkıyor. İş ortaklarıyla geliştirilen yeni akıllı gözlükler, yapay zeka özelliklerini konforla bir araya getiriyor. Gözlük alanındaki iş ortaklarıyla geliştirilen akıllı gözlükler, Samsung'un donanım mühendisliğindeki yetkinliğiyle Google'ın yapay zeka teknolojilerini bir araya getiren premium tasarımlara sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

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Foto - Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük

Kullanıcılarla aynı anda dünyayı gerçek zamanlı anlama hedefiyle tasarlanan yeni akıllı gözlükler, kullanıcıların elle müdahale etmesini gerektirmeden ve dikkat dağıtmadan günlük yaşamı destekliyor. Google'ın yapay zeka asistanı Gemini üzerinden sesli sorular sorarak navigasyon yardımına erişebilen kullanıcılar, "yürüyüş rotasına yakın bir kafe" gibi kişiselleştirilmiş öneriler alabiliyor, gel-al siparişler verebiliyor ya da gelen önemli mesajların özet bildirimlerini alıp takvimlerine etkinlik olarak kaydedebiliyor. Üründe konuşmacının sesiyle uyumlu sesli gerçek zamanlı çeviri yapma, kullanıcının görüş alanındaki menü içeriklerini veya tabelalardaki metinleri çevirme özelliği de bulunuyor. Galaxy ekosistemiyle akıcı ve uyum içinde çalışan cihazlar, kullanıcıların telefonlarını cebinden çıkarmadan günlük işlerini yönetmesine ve fotoğraf çekmesine olanak tanıyor. Akıllı gözlüklerin ilk koleksiyonlarının sonbaharda belirli pazarlara sunulması hedefleniyor.

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Foto - Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük

GALAXY CİHAZ EKOSİSTEMİNDE HER CİHAZ, YAPAY ZEKA DENEYİMLERİ SUNACAK ŞEKİLDE OPTİMİZE EDİLİYOR: Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim İş Birimi Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Jay Kim, Samsung'un yapay zeka vizyonu için yeni akıllı gözlüklerin önemli bir adım niteliğinde olduğunu belirtti. Kim, "Galaxy cihaz ekosisteminde her cihaz, kendi formuna en uygun ve benzersiz yapay zeka deneyimleri sunacak şekilde optimize ediliyor. Yeni yapay zeka form faktörü olarak tanıttığımız gözlüklerle, Galaxy cihaz ekosistemini daha da genişletiyoruz." ifadelerini kullandı. Google Android XR Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shahram Izadi de akıllı gözlüklerin, yapay zekayı günlük yaşamda daha kullanışlı ve erişilebilir hale getirme konusunda Samsung ile paylaştıkları vizyonun güçlü bir yansıması niteliğinde olduğunu aktardı. Izadi, Hem Google'ın yapay zekası ile Android ekosisteminin en iyi özelliklerini hem de Samsung'un mobil donanım alanındaki tecrübesiyle Gentle Monster ve Warby Parker'ın üstün tasarımlarını bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Bu adımla, kullanıcıların daha doğal ve ellerini kullanmadan bağlantıda kalmasını, aynı zamanda şık olmasını destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Foto - Samsung ve Google işbirliği yaptı: Teknoloji devlerinden yeni akıllı gözlük

Gentle Monster'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hankook Kim ise teknolojik olarak bu kadar gelişmiş akıllı gözlüklerin duygusal ifade gücünün de yüksek olması gerektiğini anlattı. Kim "Vizyonumuz, moda ile teknolojiyi cesur, güzel ve insani bir anlayışla birleştirmek, Gentle Monster'ın ezber bozan tasarım kimliğini Samsung ve Google ile akıllı gözlüklerin yeni çağına taşımaktı." ifadesini kullandı. Warby Parker'ın Kurucu Ortağı ve Eş CEO'su Dave Gilboa ise gözlüklerin son derece kişisel bir ürün olduğunu, bu nedenle insanların her gün taktıkları gözlüklere ileri teknolojiler entegre edilirken her ayrıntının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: Gilboa, "Sezgisel bir kullanım için tasarlanan akıllı gözlüklerimiz, Warby Parker'ın kendine özgü tasarımını hassas optik özellikler ve olağanüstü konforla birleştirerek insanların yaşadıkları ana odaklanmasına yardımcı oluyor."

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