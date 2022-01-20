"Akıllarını başlarından alırım” diyen İmamoğlu'na kapak

Abdulkadir Selvi, İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevabı birbirinden zor tam dört soru yöneltti. Selvi, söz konusu sorularına yanıt vermesini istediği İmamoğlu'na ayrıca "Ekrem Bey, bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, “Akıllarını başlarından alırım” diye meydan okumak yerine siz önce İstanbul’a metrobüs alın" tavsiyesinde bulundu. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Sefaköy metro hattının yatırım programına alınmamasıyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu’na projeyle ilgili bazı sorular yöneltmiştim. Hiçbirine yanıt gelmedi. Çünkü onlar doğru sorulardı.

Demiştim ki, “Sefaköy metro hattının yatırım programına alınması için Ulaştırma Bakanlığı’na gerekli olan kesin projeyi mi sundunuz yoksa hazırlık projesi ya da demo anlamına gelen avan projeyi mi sundunuz? Ayrıca sondaja dayalı zemin etüt raporunu, jeolojik plan ve kesit kesin projelerini, deprem etüt raporunu, tünel ve istasyon kazı-destek sistemlerini, mimari kesin projeleri sundunuz mu?”

İmamoğlu ya da sözcüsü Murat Ongun çıkıp ‘Evet biz bunları sunduk. Ama buna rağmen bakanlık onay vermedi’ diyemedi.

BAKANLIK YAPTIRIYOR MU?

Ama ben dönüp Ulaştırma Bakanlığı’na sordum. Ne sordum: “Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığınız metro hatlarında siz İBB’den istediğiniz kesin projeyi ve belirtilen etütleri yaptırıyor musunuz? Yani biz bakanlığız diye önce yatırım programına alınması için projenize onay verip bunları sonra mı tamamlıyorsunuz?” diye sordum. “Biz İBB’den neleri istiyorsak kendi metro projelerimizde hepsini tamamlıyoruz” yanıtını verdiler.

BU METROLARA HAYIR DEDİNİZ Mİ?

İkinci soruya gelince. Bu doğrudan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğu dönemi kapsıyor.

Sayın İmamoğlu, İstanbul’a metro yapılması konusunda bu kadar hassassanız, İstanbul halkına hizmet götürmenin iktidarı, muhalefeti olmazsa siz neden şu hatların yapımına itiraz ettiniz? Hayır oyu kullandınız?

1- Kaynarca-Pendik-Tuzla

2- Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli

3- Ümraniye-Ataşehir-Göztepe

4- Kirazlı-Halkalı

5- Başakşehir-Kayaşehir

6- Mahmutbey-Başakşehir

Belediye Meclisi’nin 13 Ekim 2017 tarihli oturumunda bu hatlara metro yapılması kararı alınmış. Ama oy çokluğuyla.

Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üyelerin hayır oyuna rağmen.

Belediyle Meclisi’nin 13 Ekim 2017 tarihli kararında öyle yazıyor.

MAHMUTBEY-ESENYURT METROSU

Üçüncü soruya gelince.

İstanbul’a bir metre daha fazla metro götürülse bundan en çok sevinenlerden biri ben olurum. Ama madem Sefaköy hattının hazırlıklarını tamamlayamadınız, o nedenle yatırım programına alınmadı. Ekrem Bey, ona paralel olan Mahmetbey-Esenyurt metrosunun onayı alınmış, kazılar başlamış. Ancak yüzde 5 mesafe alınmış. Metro ihtiyaçsa -ki bu tartışılmaz- orayı neden hızlandırmıyorsunuz?

AKLIMIZI ALMA, METROBÜS AL

Ben üç soru dedim ama dörde çıktı. Ekrem Bey, sahi Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı için açılan tünel ve şaftları neden kapattınız? Murat Ongun itiraz etmeden ben izah edeyim, Çekmeköy-Sultanbeyli hattını devam ettiriyorsunuz ama Sarıgazi-Taşdelen hattını durdurdunuz. Orada yaşayan vatandaşların metroya ihtiyacı yok mu?

Ekrem Bey, bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, “Akıllarını başlarından alırım” diye meydan okumak yerine siz önce İstanbul’a metrobüs alın."