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Medya Akıllarını aldılar! “Bıyıklı” Berkant böyle zırvaladı
Medya

Akıllarını aldılar! “Bıyıklı” Berkant böyle zırvaladı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:31:00 -
Akıllarını aldılar! "Bıyıklı" Berkant böyle zırvaladı

Terör örgütü PKK’nın dümen suyunda ilerleyen Birgün gazetesinde kalem oynatan Berkant Gültekin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi yine algı operasyonuna girişti.

Terör örgütü PKK’nın dümen suyunda ilerleyen Birgün gazetesinde kalem oynatan Berkant Gültekin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi yine algı operasyonuna girişti. İlk turda halktan yediği tokadın etkisinden kurtulamadığı her halinden belli olan Gültekin, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:  

“Tek adam yönetimine, keyfiyete, kayırmacılığa, torpile, hukuksuzluğa, demokrasi kıyımına, özgürlüklerin yok edilmesine, laikliğin tasfiyesine, kadın düşmanlığına, yolsuzluklara, yoksulluğa, işsizliğe, emeğin ucuzlamasına, borçlu yaşamaya, beşli çetelere, yasal soygunlara, TL’nin değersizleşmesine, geleceksizleşmeye, liyakatsizliğe, partizan kadrolaşmaya, baskıya, gerilime, kutuplaşmaya ve bilim dışılığa evet mi, hayır mı? Mesele bu kadar açık ve net.”

 
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