0553 313 94 23

Akılları durduran olay! Tartıştığı kişi ısırdı kuduz aşısı yaptırıldı

Antalya'da tartıştığı kişi tarafından ısırılan 24 yaşındaki Sinan Baş'a götürüldüğü hastanede 4 doz kuduz aşısı reçete edildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
Akılları durduran olay! Tartıştığı kişi ısırdı kuduz aşısı yaptırıldı

Antalya'da bir otelde barmen olarak çalışan Sinan Baş, 9 Haziran günü Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen festivale katıldı. Burada arkadaşıyla bir süre eğlenen Baş, alandan ayrılmak istediği sırada kendisine küfreden festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Sinan Baş ve A.B.E.'yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Baş'ın şikayetçi olduğu A.B.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sinan Baş ise ifadesinin ardından hastaneye götürüldü. Baş'ı muayene eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ö.A., ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı.

'Antibiyotik verilmesi yeterli'

4 dozun ilkini aynı gün hastanede yaptıran Sinan Baş, ikinci doz için 12 Haziran tarihinde tekrar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Isırıkların insan kaynaklı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, durumu Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen'e bildirdi. Baş'ı muayene eden Dr. Akçimen, kuduz aşısına devam edilmesine gerek olmadığını, antibiyotik tedavisinin yeterli olacağını söyledi. Dr. Ö.A.'nın muayene sırasında durumu çok algılayamadığını belirten Dr. Akçimen, "İnsan ısırıkları kötü ısırıklardır. Yaraların enfekte olma ihtimali yüksektir. Sinan Baş'ın göğüs kısmında hafif bir enfeksiyon başlamış. Tetanos ve antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Bu aşılamanın durdurulmasını isteyip antibiyotik devam edeceğiz. Yapılan o tek doz kuduz aşısının da zararı yok" dedi.

Darp raporu alırken kuduz aşısı olması gerektiğini söyleyen doktorla aralarında bir tartışma geçtiğini de Sinan Baş ise "Bugün ikinci dozu olmak için geldim. Aşıyı iptal ettiler" dedi.

Aşı kartının arkasındaki yazı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nın resmi sitesinde kuduza ayrılan bölümde, kuduz mikrobunun hayvanlardan insana geçebildiği ifadeleri dikkati çekti. Ölümcül olduğu vurgusu yapılan kuduz mikrobunun ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olabildiği uyarısı görüldü. Sinan Baş'a verilen aşı kartının arkasında da 'Kuduz, insanlara hayvanlardan bulaşan ve kesinlikle ölümle sonuçlanan bir hastalıktır' ifadesinin yer aldığı görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
  1. Antalya
  2. Sinan Baş
  3. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
  4. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. Konyaaltı Sahili
  7. Kuduz aşısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya perakendesinin başına Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort seçildi
    1. Dünya perakendesinin başına Migros..
    2. Eski nişanlı dehşeti
    3. Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı..
    4. Gençlerin çifte karne sevinci
    5. OSB'de yağ tankı patladı
    6. (Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların..
    7. Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
    8. NASA'nın uydu yarışmasına Türk..
    9. Önce 3 ağaca çarptı, ardından park..
    10. Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı..
    11. Minik ceylan önce korktu sonra..
    12. AOSB’de "Çevre Mevzuatı İstişare..
    13. Bakan Soylu’dan sevindirici haber!..
    14. Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250..
    15. Memur temmuz zammı son dakika en düşük..
    16. İran tarih verip dünyaya duyurdu: 4..
    17. Sümbül Dağı’na zirve tırmanışı
    18. Araç kiralayanlara kritik uyarı! Eğer..
    19. Meteoroloji'den 5 il için uyarı
    20. Bakan Pakdemirli: “Türkiye Çölleşme..
    21. Eren'i şehit eden terörist itirafçı..
    22. Jeep'ten haziran avantajları
    23. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    24. Yürekleri yakan kaza! 2 yaşındaki..
    25. Eskişehir’deki konut satışları düşüşü..
    26. O Ses Karayazı yarışmasına yoğun ilgi
    27. Başkan Gültak’tan, Milli Takım çağrısı
    28. Cilt tipinizi bilmeniz önemli
    29. "İçten geldiği gibi, sahici bir müzik..
    30. Sudan’ın devrik Lideri Beşir, darbeden..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...