Akıllara zarar yöntem deşifre oldu! Bu çakallık şok edecek

Gürcistan’dan ucuza lüks otomobil getiren kişiler, Türkiye’de aynı model araçlarla yedek parça değiştirerek para kazanıyor. Tam donanımlı giren araç, ülkesine boş dönüyor. Bir Gürcü, 3 parça satışından arabasının parasını kazanıyor.

Özellikle motor, hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya ekran, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar değişime en fazla konu olan ürünler olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleşen parça değişim işlemleri zamanla Türkiye’nin birçok bölgesine de yayılmış durumda.

Maslak Oto sanayi sitesinde bir usta, kaskosu olmayan veya poliçesini bozmak istemeyen veya tramer kaydı görünmesin isteyen kişilerin bu yola başvurduğunu söyledi.

Hem aracı yaptıran hem de Gürcistan’dan getiren için kazançlı bir durum olduğunu ifade eden usta, "Burada yedek parça çok pahalı, kazalı aracını yaptırmak isteyenler için uygun bir yöntem. Arabasının içini değiştirmek isteyenler de oluyor. Örneğin hayalet ekran koymak isteyenler oluyor ya da multimedya ekranı, jant, lastik. Uygun fiyatlara hallediyorlar. Gürcistan’dan aracı getiren kişi de ticaret yapmış oluyor” dedi.

Pahalı parçalar tercih ediliyor

Sistemle ilgili bilgi veren usta, "Örneğin lüks bir otomobil kaza yaptı ve tamir için sanayiye geldi. En uygun yedek parça Gürcistan’da bulunabiliyor. Aynı model bir aracı Türkiye’ye getirip parça parça satıyorlar. Gürcü plaka araçtaki lüks parçalar Türk plakalı araçtaki ile değiştiriliyor. Ağırlıklı olarak motor, hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya ekran, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar değiştiriliyor. Dolu donanımla gelen bir otomobil boş donanımla ülkesine dönüyor. Gürcistan’dan araç getiren kişi parça satışından arabanın parasını fazlasıyla çıkarıyor. Açıkçası yasal mı değil mi bilmiyoruz. Araç getirmek için belli şartlar var, ama yedek parçada değişim suç mu bilgimiz yok” diye konuştu.

"Parça dolandırıcıları da var"

Parça değişimi dışında Gürcistan’dan direkt yedek parça da ithal edilebildiğini söyleyen usta, "Belli vergileri var, orada maliyet yükseliyor. Ancak yine de Türkiye’den ucuz kalıyor. Kargo ile gönderiyorlar. Ancak araba getirtip parçalayarak burada satanlar daha fazla kar elde ediyorlar. Bir de bu işin dolandırıcıları türedi. Sosyal medyadan ‘Gürcistan’dan ucuz yedek parça’ diye internete ilan veriyorlar. Parayı gönderdikten sonra ürün gelmiyor. Telefonla da ulaşamıyorsunuz. Dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.