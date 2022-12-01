Akıllara zarar algı operasyonu! Ekonominin e’sinden haberdar olanlar…

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü. Cumhuriyet gazetesi ve türevleri, algı operasyonuna kalkılarak Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü gizledi, aksine küçüldüğünü ileri sürdü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, bu algı operasyonu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu'nun değerlendirmesi şöyle:

Şimdi şuna benziyor; benim bebeğim bu ay 100 gram aldı. Öbür ay 150 gram aldı, ağırlaşıyor, büyüyor. Sonraki ay 200 gram aldı, bir sonraki ay 130 alıyor. 200'den 130'a inmiş. Zayıfladı mı diyeceksiniz? Cumhuriyet tam da bunu yapıyor.

Ekonominin e'sinden haberdar olanlar bu büyüme rakamlarının genelde yıllık ve çeyreklik dilimler üzerinden göründüğünü, aylık dilimlerin dikkate alınmadığını bilirler. Bir ayın mevsimler vb. birçok değişkeni vardır.

Türkiye'de ekonominin tüm uzmanlarının kabul ettiği verilere göre, kıstaslara göre; birinci çeyrekte büyümüşüz, ikinci çeyrekte büyümüşüz, üçüncü çeyrekte büyümüşüz ama üçüncü çeyreğin son ayında, ilk iki ayına göre küçücük bir gerileme olmuş. 3 ayın toplamı yine büyük, yine büyümüş.