Akıllara durgunluk veren ücret! Burak Özçivit bu projeden servet elde edecek
Akıllara durgunluk veren ücret! Burak Özçivit bu projeden servet elde edecek

Mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyerinde yeni bir adım atan Burak Özçivit’in, ilk kez sahne alacağı tiyatro projesinden 45 milyon lira gelir sağlayacağı öğrenildi. Yüksek kazanç iddiası kamuoyunda tartışma oluştururken, geçmişte oyuncu Bilge Şen’in popüler isimlerle arasındaki ücret farkına dikkat çektiği açıklamalar yeniden gündeme geldi. Aynı tartışmada usta oyuncu Nevra Serezli’nin “Kimsenin ne kazandığıyla ilgilenemem” sözleri de hatırlatıldı.

Kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit'in, 19 Aralık'ta sahneye çıkacak olan oyunu 'İstanbul'un En Güzel Kızı' için, rekor bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.

Yeni Çağ Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; bir inşaat şirketinin reklam yüzü olan Burak Özçivit, bu çalışmadan tam 45 milyon lira ücret aldı. Bu ücrete aynı zamanda, rol alacağı tiyatro oyunu da dahil edildi. Çünkü şirket, oyunun da ana sponsoru oldu.

 

DÖRT MİLYON DOLARLIK ARABA KOLEKSİYONU VAR

Oyunda 'Oki' adlı bir oto tamircisi olarak sahneye çıkacak olan Burak Özçivit, gerçek hayatta otomobil koleksiyoncusu. Oyuncunun, lüks araçlardan oluşan 10 otomobilinin toplam fiyatının da 4 milyon dolar yani 170 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.

 

BİLGE ŞEN'İN KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tiyatro oyuncusu Bilge Şen son Altın Portakal'da yaptığı konuşmada, 'popüler oyuncuların milyonlar kazandığını kendisinin ise 5 bin lira ücret aldığını' dile getirerek, bu duruma tepki göstermişti. Meslektaşı Nevra Serezli ise, 'kimsenin ne kazandığıyla ilgilenemeyeceğim' karşılığını vermişti.

1 Ocak'tan itibaren yabancılara da ücretli olacak

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Asgari ücrette kritik gün perşembe

