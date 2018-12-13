Akıllara durgunluk veren olay! "İnsan eti yemekten bıktım" dedi ve...

Güney Afrika'da, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım' diyen bir büyücü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

KwaZulu-Natal eyaletinde, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise teslim olan adam, ifadesinde "İnsan eti yemekten bıktım." dedi. Büyücü olduğu iddia edilen adam, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Başka bir büyücünün tavsiyesiyle kadının etlerini yediğini söyleyen adam, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yargıç, 24 yaşındaki bir kadını etlerini yemek için öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki büyücü Nino Mbatha'nın "en iğrenç suçu işlediğini" söyledi.

Polise teslim oldu

Mahkeme kayıtlarına göre, olay geleneksel yöntemlerle şifa dağıttığını söyleyen adamın polise teslim olmasıyla ortaya çıktı. Polis, daha sonra Mbatha'nın gösterdiği evde Zanele Hlatshwayo adlı kadının cesedinin parçalarını buldu.

Tecavüz edip vahşice parçaladı

Polis, kadına önce tecavüz edildiği, sonra başının kesildiği ve iç organlarının boşaltıldığı belirledi.

BBC'nin haberine göre, Güney Afrika yasalarında yamyamlık suçuyla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Ancak cesetlerin parçalanması ve kişilerin tasarrufunda insan dokusu bulundurmaları yasak.