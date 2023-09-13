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Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! 40 ineğin saldırısına uğrayan kadın öldü
Yaşam

Akıllara durgunluk veren olay! 40 ineğin saldırısına uğrayan kadın öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 19:29:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! 40 ineğin saldırısına uğrayan kadın öldü

Birleşik Krallık'a bağlı 4 ülkeden biri olan Galler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kırsal bir alanda köpeklerini gezdiren bir kadın, bölgede otlayan 40 ineğin kendisine saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in Welshpool kasabasında bir kadın tarlada köpekleri ile yürüdüğü esnada inek sürüsünün saldırısına uğradı. İneklerden aldı boynuz darbesi ile yere düşen kadının üzerinden yaklaşık 40 inek geçti. İneklerin ayakları altında ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Bölge polisi, kadının 40 inekten oluşan bir sürü içinden geçerken hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Trajik olaya ilişkin Sağlık ve Güvenlik Yürütme (HSE) hükümet kurumu da soruşturma başlattı.

Yaşanan trajik olay, çiftliklerde veya hayvanların bulunduğu alanlarda insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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