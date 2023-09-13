Akıllara durgunluk veren olay! 40 ineğin saldırısına uğrayan kadın öldü

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in Welshpool kasabasında bir kadın tarlada köpekleri ile yürüdüğü esnada inek sürüsünün saldırısına uğradı. İneklerden aldı boynuz darbesi ile yere düşen kadının üzerinden yaklaşık 40 inek geçti. İneklerin ayakları altında ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Bölge polisi, kadının 40 inekten oluşan bir sürü içinden geçerken hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Trajik olaya ilişkin Sağlık ve Güvenlik Yürütme (HSE) hükümet kurumu da soruşturma başlattı.

Yaşanan trajik olay, çiftliklerde veya hayvanların bulunduğu alanlarda insanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.