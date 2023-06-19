Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Yolu kapatıp 2 milyon liralık soygun yaptılar
İstanbul Bağcılar'da yanında getirdikleri dubalarla yolu kapatan hırsızlar 10 dakika içinde tütün ürünleri satan iş yerinden 2 milyon lira değerinde soygun yaptı.
İstanbul Bağcılar'da tütün ürünleri satan iş yerine öğleden sonra 2 milyon lira değerinde ürün getirildi. Ürünler depoya yerleştirildi.
Salı gününü çarşambaya başlayan gece iş yerine gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri dubalarla iş yerinin deposunun bulunduğu sokağa çıkan yolları kapattı.
Yolu dubayla kapattılar
Yolu 4 dubayla trafiğe kapatan hırsızlar, depo kapısının önce camını sonra da kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika içinde 2 milyon değerindeki tütün ürünlerini araca yükleyen hırsızlar, dubaları da olay yerinde bırakarak kaçtı.