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Gündem Akıllara durgunluk verdi! Yapay zeka üniversite sınavı sorularını böyle cevaplıyor
Gündem

Akıllara durgunluk verdi! Yapay zeka üniversite sınavı sorularını böyle cevaplıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:00:00 - 2024-06-12 23:10:27

Isparta'da YKS sınavında kurduğu düzenek sayesinde soruları yapay zekaya çözdürerek yakalanan şahsın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Öte yandan polis yapay zekanın sınavda kaçak olarak nasıl kullanıldığını uygulamalı gösterdi. O anlar izleyenleri şaşırttı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi.

Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi.

Zanlı tutuklandı!

Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.


Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan emniyet mensupları düzeneğin zanlı tarafından nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak videoya kaydetti. İzleyenler yapay zekanın performansına şaşırdı.

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